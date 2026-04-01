63歲男星「雙腿廢了」坐著演戲更狠 輪椅大佬變身「健身達人」拉環鍛鍊

〔記者李紹綾／台北報導〕古裝劇《慶餘年》第二季集結眾多實力派演員，個個都很有戲，像是飾演「陳萍萍」的老戲骨吳剛，從第一季到第二季都坐著演，因為角色被設定雙腿廢了，所以不可能站，全程坐著演戲其實挺難的，更需要靠眼神及肢體展現，對他來說，演戲還有很多細節要注意，包括他跟陳道明所飾演的「慶帝」對戲時，眼神是要直視還是垂下一點眼簾，他都會反覆琢磨當下他上場的動機，演技如此講究不愧是老戲骨。

《慶餘年》第二季演員吳剛（中）坐著演「陳萍萍」還拉環健身。（中視提供）

第二季的劇情裡頭也為「陳萍萍」增添一段有趣的戲碼，他在鑒察院談事情時，一邊說話，一邊雙手拉環鍛練，變身健身達人，吳剛解讀雖然坐在輪椅上，但為了維持上肢的力量，這橋段的安排其實很合理。吳剛坦言接演「陳萍萍」一角，要消化許多內容，包括自己也讀了3百多萬字的原著小說，他解析「陳萍萍」在第一季比較不苟言笑，做任何事都深思熟慮，但在第二季中「陳萍萍」已明確是個乾淨的人，有著自己想追求的理想，所以仍是不可或缺的關鍵角色。

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《慶餘年》第二季演員張若昀（右）與劉端端（左）身型精瘦。（中視提供）

劇中腹黑的角色當屬劉端端飾演的「二皇子」，對他來說演這角色首先得瘦，「因為古裝劇，要是稍微胖一點就不好看，而且看若昀那麼瘦，我們也不好意思胖」，他還透露，自從拍完兩季《慶餘年》後，就保持一個習慣，不管工作幾點要梳化，他都會早起2小時運動，呈現最佳狀態。劉端端提到，「二皇子比第一季更瘋，第一季還稍微藏著，第二季就是生死對決」，所以詮釋這個角色時，他也是把身上最瘋的一面調動出來，但劉端端也對二皇子有些同情，「老二挺慘，爹不疼，娘又沒心思管他，在我心中，老二已經覺得自己是個死人了」，所以他面對阻礙時，必然會想消滅對方。

而范閒一家仍是原班人馬續演第二季，彼此之間完全不需要磨合，郭麒麟飾演的「范思轍」算是劇裡的搞笑擔當，戲份不多卻很逗趣，「他是一個天才，長項就是會掙錢，但有些方面又像傻子一樣」，就連李沁都說跟郭麒麟對戲很有意思，因為他活潑又有趣，她更印象中全家一起推牌九那場戲，真的玩得很開心。

《慶餘年》第二季演員張若昀（右）與郭麒麟（左）。（中視提供）

除了詼諧氛圍，第二季中親情互動也更具感染力，像是「范思轍」察覺父親從原本的恨鐵不成鋼，到樂見他的成長轉變，拉近父子間的距離，「當聽到父親說出欣慰的話語時，我也覺得很感動」。集結張若昀、陳道明、李沁、吳剛、郭麒麟、劉端端等實力派演員的《慶餘年》第二季，星期一至星期五晚間8點在中視頻道播出。

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