大鶴自揭看過600部A片 釣出「信義區媽祖」柯震東神回應

陳以文（左起）、柯震東、陳姸霏、林鶴軒出席《乩身》宣傳活動。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東、陳姸霏、陳以文、「大鶴」林鶴軒出席Netflix影集《乩身》宣傳活動，現場與粉絲同樂，現場氣氛熱烈。面對滿場觀眾，柯震東一上台就直喊緊張，笑說是被林鶴軒影響：「他一直在後台說很多人、很可怕。」讓他越聽越不安；林鶴軒則坦言是因為在台下遇到以前同學，讓他嚇一跳，頻頻表示自己真的很緊張，讓柯震東與陳姸霏忍不住喊：「你不要再緊張了！」

柯震東（左二起）、陳姸霏、林鶴軒參與「如果我是乩身」情境題互動。（Netflix提供）

首個遊戲環節「我有你沒有」，主演需帶入角色身份，說出在影集中做過、但其他人沒做過的事，每人持有5枚象徵影集中韓杰重要的道具「尪仔標」，成功舉例即可讓其他人扣除一枚。柯震東率先出招笑說：「我有尪仔標，其他人沒有。」陳姸霏立刻回擊：「我們現在有！」讓他急忙補充「是戲裡！」

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柯震東、林鶴軒逗趣互動笑翻全場。（Netflix提供）

陳姸霏分享自己「在戲中戴過很多頂假髮」，展現角色造型多變。陳以文語出驚人表示「我有被挖掉心臟」，讓柯震東一度想接話又急踩煞車，笑稱「要小心合約」避免劇透。林鶴軒則突然拋出「我大概看超過600部A片」，瞬間讓話題歪樓，柯震東也接招笑說：「搞不好我有啊，不然韓杰十年在家在幹嘛？」陳以文則淡定表示：「我不會為了怕輸這場遊戲毀了陳七殺。」沉穩卻又幽默的反應笑翻全場。

最終每人都剩下兩枚尪仔標，全員一同進入懲罰環節，柯震東手持武器「乾坤圈」俏皮五連拍，加碼韓風「結尾妖精」動作。林鶴軒則被迫深情對柯震東喊「韓大師」，兩人十指交扣、差點親上去，讓柯震東大流汗崩潰：「為什麼要答應今天來宣傳！」陳姸霏也以氣音對柯震東說「地表最強乩身」，萌翻現場。

柯震東、林鶴軒逗趣互動笑翻全場。（Netflix提供）

「誰是臥底」遊戲同樣爆笑。描述「乾坤圈」時，林鶴軒形容是「很多力量、會噴出來的東西」再度歪樓。柯震東分享，劇中韓杰法力反噬後需透過蓮藕治療，甚至會「泡在蓮藕池裡」。林鶴軒戲稱角色「王小明」是色鬼「在網咖看很多低級片」，更是貫穿全劇的「善良混蛋」。

導演管偉傑（左起）、監製莊淳淳、音樂總監侯志堅、林鶴軒、柯震東、陳姸霏與陳以文出席《乩身》宣傳活動。（Netflix提供）

陳姸霏透露最初覺得柯震東很高冷，不太敢跟他講話，直到被稱讚「對角色有想法」才心防全開，「有種被理解的感覺」，她也分享自己戲中雖然特效場面不多，但看到其他演員對空氣演戲、反覆練動作，「真的覺得很累也很厲害」，之後看到成品才驚覺細節之多，「連火都有不同層次」。

《乩身》全球發布會-現場觀眾熱情參加與台上演員互動熱烈。（Netflix提供）

若擁有乩身神力，柯震東選擇「半夜敲陌生人的門」，笑說其他選項「都有點危險」；陳姸霏面對「是否告知朋友壞消息」的題目，選擇「去問信義區媽祖」，坦言不想讓對方提心吊膽，不過當場才知道原來「信義區媽祖」指的就是柯震東；陳以文則理性選擇刪除「預告金融海嘯」任務，直言「投資本來就有風險，不需要多做這件事」。最後林鶴軒選擇若有神力「搭公車捷運一定有位子」，被眾人吐槽以為會選「上廁所一定有衛生紙」，他一本正經回應：「因為我已經研究過如果沒有衛生紙要怎麼辦，就用手。」讓柯震東當場笑翻，陳姸霏則裝作嫌棄躲開。發布會在笑聲與熱鬧互動中圓滿落幕。《乩身》4月2日於Netflix上線。

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