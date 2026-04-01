瀕死邊緣獲菩薩指引！正妹靈能者奪寵物溝通冠軍 感應亡犬遺言暖哭網

〔記者李紹綾／台北報導〕近期占卜競技生存實境節目《天機試煉場》在台掀起一陣玄學熱潮，而這股「通靈大戰」如今也燒到了寵物界！百萬YouTube頻道「哈哈台」推出《哈哈台第一屆寵物溝通師大對決》，邀請三位背景超硬核的寵物溝通師，展開一場絕無劇本的真實對決。

禕玹透露通靈經歷過某次瀕死邊緣，在菩薩的指引下才正式開始為眾生服務。（哈哈台提供）

本屆奪冠的禕玹老師是多功能靈能者，擅長問事、祈福、祝由術等，她透露通靈能力是天生的，經歷過某次瀕死邊緣，在菩薩的指引下才正式開始為眾生服務，從此，世界就不一樣了。除了禕玹老師，另外兩位參賽者也充滿傳奇色彩：兼具薩滿身分的AK老師，起初只因愛鳥過世買書自學，沒想到「看半本不到就會了」，更霸氣宣稱自己只是把前世的能力找回來；而第三位天使靈氣療癒師上哲老師，則以「天使靈氣」為核心，透過感應能量場，協助飼主與毛孩建立更深層的情感連結。日常生活中，在面對流浪動物或昆蟲時，也會在心中默默「送光（祝福）」，展現溫柔的療癒力量。

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本屆奪冠的禕玹（左）是多功能靈能者，擅長問事、祈福、祝由術等。（哈哈台提供）

除了超狂的玄學背景，影片中最讓人起雞皮疙瘩的莫過於「亡犬溝通」環節。節目組安排了通靈車輪戰環節考驗通靈師的能力，讓工作人員帶著寵物的照片與溝通師快速兩分鐘溝通，而哈哈台的旁白哥RJ帶著臘腸狗狗「派哥」的照片上前詢問，在沒有透露狗狗已離世的狀態，老師們一看到照片，竟不約而同感應到狗狗「離開了」、「已經快投胎了」。

溝通師準確傳達了派哥的暖心遺言。（哈哈台提供

更令人震驚的是，溝通師準確傳達了派哥的暖心遺言，特別交代「媽媽要注意腳，小心不要跌倒」。這番話讓主人當場驚呼：「我媽的膝蓋真的有問題！」這段跨越生死的關心不僅讓主人得到極大安慰，也讓現場工作人員眼眶泛紅、抱頭痛哭，成為整部影片最催淚的「核彈級洋蔥」。

哈哈台的旁白哥RJ（右）帶著臘腸狗狗「派哥」的照片，詢問考驗AK老師（左）的能力。（哈哈台提供）

哈哈台的旁白哥RJ（左）帶著臘腸狗狗「派哥」的照片，詢問考驗上哲老師（右）的能力。（哈哈台提供）

哈哈台的旁白哥RJ（左）帶著臘腸狗狗「派哥」的照片，詢問考驗禕玹老師（右）的能力。（哈哈台提供）

這場對決也充滿了許多令人捧腹大笑的荒謬事蹟。AK老師在解釋溝通原理時，以前衛的科學視角表示：「講科學點，這就是量子糾纏啊！」然而，通靈界也有踢到鐵板的時候。AK老師無奈分享，曾遇過一隻非常聰明、喜歡玩弄人類的烏龜，因不滿老師沒事先請飼主告知就直接連線，覺得「很沒禮貌」，不但故意給出全錯答案，還昭告其他烏龜同伴「不要理她」，導致老師慘遭「龜排擠功」，整整兩年無法跟任何烏龜溝通。

AK在解釋溝通原理時，以前衛的科學視角表示：「講科學點，這就是量子糾纏啊！」（哈哈台提供）

AK（左）分享，遇過一隻非常聰明的烏龜，因不滿老師沒事先請飼主告知就直接連線，覺得「很沒禮貌」。（哈哈台提供）

AK分享，曾遇過一隻喜歡玩弄人類的烏龜，不但故意給出全錯答案，還昭告其他烏龜同伴「不要理她」（哈哈台提供）

除了感人橋段，節目組設計的實境關卡更是腦洞大開。在「焦急之戰」尋找躲貓貓「賈斯汀」的環節中，工作人員為了模擬家屬焦急的情境，竟在一旁大唱小賈斯汀的名曲《Baby》進行魔音干擾，讓正在感應的AK老師氣到直接捂住耳朵，真實反應笑翻全場。

而在「逆向之戰」中，溝通師必須「從狗狗身上感應真實主人是誰」。面對狗狗Choco的活潑至極想玩耍、沒有要理會通靈師的態度，造成三位通靈大師罕見地集體「翻車」選錯人，展現了實境秀中充滿未知與挑戰的一面。此外，節目中還出現貓咪無情吐槽主人「香水味太重」，充滿笑點。

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