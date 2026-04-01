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娛樂 最新消息

2026下半年「強運關鍵」！12生肖「對答案」穩接祖先庇佑

〔娛樂頻道／綜合報導〕清明掃墓，是一年一度與祖先「對答案」的時刻！

命理專家菲菲老師提醒，從民俗禁忌角度來看，清明掃墓有許多代代相傳的講究，背後都是對天地能量的敬畏與順應，隨著時代變遷，有些禁忌可以適度調整，但核心精神「尊重與虔誠」始終不變。

清明祭祖要秉持「尊重與虔誠」，在祖先面前種下什麼念頭，接下來一整年就會長出什麼果實。（圖／Gemini）清明祭祖要秉持「尊重與虔誠」，在祖先面前種下什麼念頭，接下來一整年就會長出什麼果實。（圖／Gemini）

在祖先面前種下什麼念頭，接下來一整年就會長出什麼果實。這一年過得如何、接下來該往哪走，家族能量會給你最深的回應。2026年12生肖專屬宜忌，一次看懂。

【12生肖穩接祖先庇佑．助攻2026下半年運勢】

➤鼠│創意連發，但須專注當下。

．本月運勢核心：創意豐富，表達流暢，但也容易因想得太多而讓心思紛雜。掃墓時適合讓自己靜下來，專注當下。

．宜：多聽長輩說話，吸收家族故事。幫忙傳遞供品、整理環境，用行動表達對祖先的敬意。

．忌：在墓地高談闊論或滑手機。拍照前先詢問長輩意願，尊重家族習慣。

．開運心法：話少一點，心意多一點，祖先自然感受得到。

➤牛│鼓足勇氣．挑戰機會並存！

．本月運勢核心：身邊出現新的挑戰與機會，需要拿出實力證明自己。掃墓時可向祖先祈求智慧與勇氣。

．宜：主動承擔需要體力的工作，如除草、清掃。同時也樂於分享任務，讓大家都有參與感。

．忌：默默做完所有事卻感到委屈。家族的事，大家一起做，力量才會凝聚。

．開運心法：能做多少做多少，分工合作，讓愛流動在每個人之間。

➤虎│新意萌生．宜沈澱與內省！

．本月運勢核心：內心有許多新的想法萌芽，但也需要沈澱與內省。掃墓時適合靜心感受與家族的連結。

．宜：專注投入掃墓的每個環節

除草、上香、燒紙錢，感受與祖先對話的每一刻。

．忌：急著結束趕往下一個行程。讓自己完整沈浸在這場家族儀式中。

．開運心法：這一天，把所有的注意力都留給祖先，他們會用他們的方式回應。

➤兔│貴人運佳．人際磁場和諧！

．本月運勢核心：人際磁場和諧，身邊出現願意支持的力量。掃墓時適合凝聚家人感情。

．宜：主動聯繫分散各地的家人，約好掃墓時間。掃墓後安排簡單聚餐，讓大家有機會好好交流。

．忌：只和自己的小家庭互動。主動走向其他親戚，一句關心就能拉近距離。

．開運心法：一句「好久不見」，就能讓疏遠的關係重新連結。

➤龍│財運穩定．事業機會出現！

．本月運勢核心：事業上有表現機會，財運穩定中帶有驚喜。掃墓時可藉此感恩祖先庇佑。

．宜：準備先人生前喜歡的食物作為供品，表達感恩之心。掃墓後，把這份感恩化為實際行動

關心家族中的長輩或晚輩。

．忌：只求祖先保佑，卻忘了回饋家族。能量是互相的，懂得給予的人，才會不斷收到。

．開運心法：感恩不僅是言語，更是願意回饋的心意。

➤蛇│思緒敏銳．拚細節定輸贏！

．本月運勢核心：思緒敏銳，洞察力強，能看見別人忽略的細節。掃墓時適合從家族故事中汲取智慧。

．宜：趁掃墓的機會，向長輩請教家族歷史、先人事蹟。這些故事是家族最珍貴的資產。

．忌：只專注講自己的事。對長輩來說，被聆聽比被崇拜更重要。

．開運心法：當一個好的傾聽者，家族的能量會比你以為的更深。

➤馬│使命感重．須聚焦平衡點！

．本月運勢核心：責任感與使命感同時出現，需要找到平衡點。掃墓時可向祖先祈求安定內心的力量。

．宜：把掃墓當作一場放鬆的家族聚會，享受與家人相處的時光。

．忌：匆匆忙忙來、匆匆忙忙走。多留一點時間，說不定會聽見意料之外的家族故事。

．開運心法：放慢腳步，深呼吸，感受這片土地與家族的互動。

➤羊│機會降臨．正職穩定發展！

．本月運勢核心：正職穩定發展，同時有意外機會悄悄靠近。掃墓時用感恩的心承接祝福。

．宜：專注在自己和祖先的連結上，感謝祖先讓生活穩定、讓每一天都平安順遂。

．忌：與兄弟姊妹比較誰付出更多。每個人的心意形式不同，祖先都收得到。

．開運心法：每個人盡心就好，祖先不會比較，只會感激。

➤猴│靈感豐富．增進學習能力！

．本月運勢核心：學習力強，靈感豐富，但也需要沈澱內省。掃墓時讓自己完全「在場」。

．宜：專心做好眼前的事。

除草就專心除草，上香就專心上香，讓每個動作都充滿祝福。

．忌：一邊掃墓一邊想別的事。這一天，讓自己完全「在場」。

．開運心法：每一個動作都是一種祝福，專心做，祝福才會到位。

➤雞│財運活躍．冷靜把握為上！

．本月運勢核心：財運活躍，機會湧現，但也需要冷靜判斷。掃墓時感恩代替祈求。

．宜：抱著感恩的心掃墓，感謝祖先的庇佑讓自己有現在的生活。

．忌：在祖先面前不斷祈求。祖先更想看到的是，過得好、過得快樂。

．開運心法：感恩先，求在後；過得好，就是最好的回報。

➤狗│人脈暢旺．團隊合作順暢！

．本月運勢核心：團隊合作順暢，身邊出現志同道合的夥伴。掃墓時適合連結家族人脈。

．宜：趁掃墓時多和親戚互動，瞭解近況、關心長輩，讓家族情感自然流動。

．忌：只忙著做完自己的事就離開。多留一刻，可能就多一份溫暖。

．開運心法：家族是最早的人脈網，把根顧好，枝葉自然會茂盛。

➤豬│把握當下．先盡責再享樂！

．本月運勢核心：享受生活的同時，也需要兼顧該做的事。掃墓時帶著愉快的心情參與。

．宜：把掃墓當作一天中最重要的行程，帶著愉快的心情參與。

．忌：掃墓前熬夜玩樂。讓自己有足夠的精神，專心完成這場與祖先的約會。

．開運心法：祖先不求功成名就，只希望平安健康、認真生活。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆星座命理說法僅供參考☆

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