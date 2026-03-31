自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

捐器官救4命！名導演死因大逆轉 陪兒吃飯遭毆「腦出血不治」

南韓導演金昌民曾器官捐贈挽救4條生命。（翻攝自X）南韓導演金昌民曾器官捐贈挽救4條生命。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓電影導演金昌民因器官捐贈，成功挽救4條生命而被視為「遺愛人間」，近日卻被揭露真正死因並非單純病逝，而是遭毆打導致腦出血不治，震驚外界。年僅40歲的金昌民去年11月被判定腦死後，家屬依照其生前意願捐出器官，讓4名重症患者重獲新生，如今韓媒披露事件背後另有內情，使整起案件出現重大轉折。

警方指出，事件發生於去年10月20日凌晨，金昌民當時帶著臨時想吃豬排的兒子，一起前往京畿道九里市一間24小時餐廳，用餐期間與鄰桌客人因噪音問題發生口角，衝突隨後升級為肢體衝突，過程中遭揮拳擊倒在地。儘管事發地點附近就有醫院，但金昌民約1小時後才被送醫，錯過關鍵搶救時機，經18天治療仍於11月7日被判定腦死，最終離世。

案件處理過程同樣引發爭議，警方最初以重傷害罪嫌對施暴男子申請拘捕，但遭檢方要求補充調查退回；之後改以傷害致死罪，對2名涉案男子再度聲請羈押，仍被法院以「無逃亡與滅證之虞」為由駁回，最終案件以不拘留狀態移送檢方。

金昌民的家屬對此表達強烈不滿，質疑調查進度緩慢、司法處置過於寬鬆，認為嫌犯至今仍能自由行動，令人難以接受。1985年出生的金昌民，生前曾執導《那個誰的女兒》、《九里站3號出口》等作品，並獲警察人權電影節導演獎肯定，如今人生驟然畫下句點，留下未完成的作品與年幼孩子，也讓外界不勝唏噓。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中