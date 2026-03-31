捐器官救4命！名導演死因大逆轉 陪兒吃飯遭毆「腦出血不治」

南韓導演金昌民曾器官捐贈挽救4條生命。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓電影導演金昌民因器官捐贈，成功挽救4條生命而被視為「遺愛人間」，近日卻被揭露真正死因並非單純病逝，而是遭毆打導致腦出血不治，震驚外界。年僅40歲的金昌民去年11月被判定腦死後，家屬依照其生前意願捐出器官，讓4名重症患者重獲新生，如今韓媒披露事件背後另有內情，使整起案件出現重大轉折。

警方指出，事件發生於去年10月20日凌晨，金昌民當時帶著臨時想吃豬排的兒子，一起前往京畿道九里市一間24小時餐廳，用餐期間與鄰桌客人因噪音問題發生口角，衝突隨後升級為肢體衝突，過程中遭揮拳擊倒在地。儘管事發地點附近就有醫院，但金昌民約1小時後才被送醫，錯過關鍵搶救時機，經18天治療仍於11月7日被判定腦死，最終離世。

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案件處理過程同樣引發爭議，警方最初以重傷害罪嫌對施暴男子申請拘捕，但遭檢方要求補充調查退回；之後改以傷害致死罪，對2名涉案男子再度聲請羈押，仍被法院以「無逃亡與滅證之虞」為由駁回，最終案件以不拘留狀態移送檢方。

金昌民的家屬對此表達強烈不滿，質疑調查進度緩慢、司法處置過於寬鬆，認為嫌犯至今仍能自由行動，令人難以接受。1985年出生的金昌民，生前曾執導《那個誰的女兒》、《九里站3號出口》等作品，並獲警察人權電影節導演獎肯定，如今人生驟然畫下句點，留下未完成的作品與年幼孩子，也讓外界不勝唏噓。

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