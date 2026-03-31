影帝形象崩塌 薛仕凌「假自首」翻車還想洗白

金鐘影帝薛仕凌遭檢方直指「假自首」、態度惡劣。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王大陸毆打Uber司機事件，意外牽扯出演藝圈一連串「閃兵風暴」。其中金鐘影帝薛仕凌去年11月主動到案說明，一度被視為配合調查，未料今（31）日案情大逆轉，檢方直指他「假自首」、態度惡劣。

薛仕凌當時以涉嫌妨害兵役及偽造文書罪，經檢方訊後以30萬元交保。外界原以為他主動面對司法，形象尚可挽回，沒想到最新偵查結果卻完全翻盤。

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檢方指出，薛仕凌所謂「自首」，其實是在得知檢警已展開查緝後，才緊急出面說明，企圖減輕責任，並非真正自發投案。

檢方還查出，薛仕凌為了脫罪，曾聯繫不知情的劇組顧問醫師為其背書。（資料照，胡舜翔）

不僅如此，檢方還查出，薛仕凌為了脫罪，曾聯繫不知情的劇組顧問醫師為其背書，甚至發布不實新聞稿試圖洗白，行徑被認定為犯後態度不佳。

回顧事件，薛仕凌去年曾對外表示，自己因「遺傳性高血壓」未服兵役。然而檢方進一步追查發現，他自民國91年起，長期以升學、就學及出境等理由延緩入營，直到100年更花費30萬元透過管道辦理逃兵。

新北地檢署今完成閃兵案第三波偵結，認定薛仕凌未如實交代。（資料照，記者潘少棠攝）

更有劇組林姓製作人替其草擬「個人聲明」，內容將事件包裝為「被詐騙」，強調對方未提供不法協助，試圖淡化責任。

新北地檢署今完成閃兵案第三波偵結，認定薛仕凌未如實交代，且有刻意規避與誤導之嫌，依妨害兵役治罪條例具體求刑2年6月。

至於外界關注，薛仕凌自風波爆發後即神隱，不僅未參與主演影集《乩身》的宣傳與首映，經紀人至今也未對案件做出任何回應。

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