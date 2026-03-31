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娛樂 日韓

去年搶不到今年再拚！SPYAIR 6月連唱2天 粉絲全力開衝

〔記者鍾志均／台北報導〕動漫神曲製造機回來了！日本人氣搖滾樂團SPYAIR宣布2026年6月27、28日再度攻台，地點同樣選在Legacy TERA，但這次直接升級「連唱兩天」，樂迷暴動表示：「去年沒搶到，今年直接拚兩場！」

SPYAIR再訪台北，攜新輯《RE-BIRTH》連開兩場演出。（梵思娛樂提供）SPYAIR再訪台北，攜新輯《RE-BIRTH》連開兩場演出。（梵思娛樂提供）

去年同場地單場演出一票難求，今年火力全開直接加碼雙場，等於給粉絲一次「補考＋加碼」機會。不少樂迷已經開始盤算：「兩天都衝，才不會後悔。」

這次回歸最大話題，來自新主唱YOSUKE表示：「加入第一年幾乎沒有記憶。」原因就是因為「太緊張」，不過他也坦言，現在已經能在舞台上「邊唱邊觀察全場」，成長幅度大到連粉絲都感受到：「真的變穩了！」

說到SPYAIR的代表作，包括《排球少年》、《銀魂》、《死神》、《機動戰士鋼彈》等超夯動漫作品，特別是代表曲《オレンジ》串流直接突破2億次，人氣爆棚。

SPYAIR-2026海報。（梵思娛樂提供）SPYAIR-2026海報。（梵思娛樂提供）

「SPYAIR LIVE 2026 in TAIPEI」票價為VIP 3200元與一般票2300元，預計在4月4日（六）早上11點在KKTIX及全台全家便利商店famiport全面啟售，VIP包含優先入場、限定海報及歡送會，一般票則可獲得海報乙張；詳情可洽主辦單位梵思娛樂官方社群專頁。

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