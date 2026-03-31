孔令奇超正老婆曝光 馬來西亞「中式婚宴」賓客名單驚人

孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕孔令奇與馬來西亞名媛陳銘君上週六（28日）在吉隆坡舉行盛大中式婚禮，兩人因網路相識、跨越時區發展戀情，並在大馬完成這場作為最終篇章的婚禮。值得一提的是，這趟回門之旅，兩人竟意外發現陳銘君的姨奶奶孔美群是孔子第七十五代後裔，而孔令奇是第七十六代後裔，使這段美好結合更添意義。

孔令奇與陳銘君的姨奶奶孔美群同為孔子後裔。（孔令奇提供）

孔令奇與陳銘君之前已經在比佛利山莊完成法律登記，並於洛杉磯舉行了西式婚禮，中式婚禮則於吉隆坡布城萬豪酒店舉行，該酒店為IOI集團旗下產業，與陳銘君家族有所關聯。現場賓客逾350人，包括IOI集團首席執行官李耀祖（Dato’ Lee Yeow Chor）以及孔美群女士等。

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孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）

婚禮以傳統儀式開啟，迎親環節中，孔令奇與伴郎團也被「考驗」了一番，不僅需要完成體能挑戰，還因為得知新娘喜愛南韓女團MOMOLAND的《BBoom BBoom》，現場學跳了一段，甚至即興為新娘創作歌曲，現場氣氛熱鬧歡快。

事後孔令奇也坦言，在婚禮排練過程中一度情緒湧上心頭，甚至忍不住落淚。他表示：「那一刻對我來說太真實、太感動了，儘管試圖克制情緒，仍難掩內心的觸動。」

孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）

當晚最動人的一刻之一，是孔令奇與岳父KS Tan同台獻唱《老鼠愛大米》，隨後，孔令奇演唱金曲獎代表作《老派戀情》，此外，這對新人還收到了來自小蟲、陳小春、王力宏、Energy成員Toro等好友的祝福。

孔令奇說：「蟲哥是我第一位製作人、第一位教我做音樂跟寫歌的大前輩！更是我進入音樂圈後第一位真正的朋友。記得剛出道在錄音室和他一起做出第一首歌《上火》的時候，還曾經在他面前慘哭過！現在我走進人生新的階段，再看到他的祝福，對我來說意義特別深。」

此外，好友王力宏也送上特別的祝福：「孔子的後代，一定要流傳千秋萬代！」而被問到怎麼和陳小春相熟時，孔令奇也感性說到：「剛出道時，小春哥就很看好我，也很喜歡我的嘻哈音樂，後來好多他的記者會也都找我去幫忙，真的很謝謝小春哥！」又俏皮補一句：「春哥THX ~我會趕進度的！」

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