自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孔令奇超正老婆曝光 馬來西亞「中式婚宴」賓客名單驚人

孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕孔令奇與馬來西亞名媛陳銘君上週六（28日）在吉隆坡舉行盛大中式婚禮，兩人因網路相識、跨越時區發展戀情，並在大馬完成這場作為最終篇章的婚禮。值得一提的是，這趟回門之旅，兩人竟意外發現陳銘君的姨奶奶孔美群是孔子第七十五代後裔，而孔令奇是第七十六代後裔，使這段美好結合更添意義。

孔令奇與陳銘君的姨奶奶孔美群同為孔子後裔。（孔令奇提供）孔令奇與陳銘君的姨奶奶孔美群同為孔子後裔。（孔令奇提供）

孔令奇與陳銘君之前已經在比佛利山莊完成法律登記，並於洛杉磯舉行了西式婚禮，中式婚禮則於吉隆坡布城萬豪酒店舉行，該酒店為IOI集團旗下產業，與陳銘君家族有所關聯。現場賓客逾350人，包括IOI集團首席執行官李耀祖（Dato’ Lee Yeow Chor）以及孔美群女士等。

孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）

婚禮以傳統儀式開啟，迎親環節中，孔令奇與伴郎團也被「考驗」了一番，不僅需要完成體能挑戰，還因為得知新娘喜愛南韓女團MOMOLAND的《BBoom BBoom》，現場學跳了一段，甚至即興為新娘創作歌曲，現場氣氛熱鬧歡快。

事後孔令奇也坦言，在婚禮排練過程中一度情緒湧上心頭，甚至忍不住落淚。他表示：「那一刻對我來說太真實、太感動了，儘管試圖克制情緒，仍難掩內心的觸動。」

孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）孔令奇與愛妻陳銘君回馬來西亞舉辦中式婚禮。（孔令奇提供）

當晚最動人的一刻之一，是孔令奇與岳父KS Tan同台獻唱《老鼠愛大米》，隨後，孔令奇演唱金曲獎代表作《老派戀情》，此外，這對新人還收到了來自小蟲、陳小春、王力宏、Energy成員Toro等好友的祝福。

孔令奇說：「蟲哥是我第一位製作人、第一位教我做音樂跟寫歌的大前輩！更是我進入音樂圈後第一位真正的朋友。記得剛出道在錄音室和他一起做出第一首歌《上火》的時候，還曾經在他面前慘哭過！現在我走進人生新的階段，再看到他的祝福，對我來說意義特別深。」

此外，好友王力宏也送上特別的祝福：「孔子的後代，一定要流傳千秋萬代！」而被問到怎麼和陳小春相熟時，孔令奇也感性說到：「剛出道時，小春哥就很看好我，也很喜歡我的嘻哈音樂，後來好多他的記者會也都找我去幫忙，真的很謝謝小春哥！」又俏皮補一句：「春哥THX ~我會趕進度的！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中