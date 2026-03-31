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娛樂 音樂

兩成員當爸！樂團親見「翻雲覆雨」宣布三喜臨門好消息

EmptyOrio迎三喜臨門，柯光（左起）、雷誰、牧、Orio。（火氣音樂提供）EmptyOrio迎三喜臨門，柯光（左起）、雷誰、牧、Orio。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕龐克樂團EmptyORio推出第三張全新專輯《ALL THE BEST》，日前回到家鄉高雄，於「大港開唱」迎來近期首場大型公開演出，更趁勢宣佈「ALL THE BEST Tour」Live House巡演正式起跑。第一輪全台連衝8場，主唱ORio在舞台上更驚喜暴雷，預告9月25日台北及10月3日高雄的大型專場計畫，直言這將是成軍以來最瘋狂的里程碑。

談及在大港舞台首演新歌的心情，ORio感性宣告今年樂團迎來「三喜臨門」——除了新作面世，他與貝斯手雷誰家中也即將在今年接連迎來新生兒，雷誰更是開心地準備迎接「二寶」降臨。

主唱Orio即將當爸。（火氣音樂提供）主唱Orio即將當爸。（火氣音樂提供）

ORio坦言，新作品與生小孩的過程都是「先苦後甘」；原以為在萬人舞台唱新歌很冒險，怕台下沒反應，「但EmptyORio的觀眾就是猛，第一首開始就瘋狂翻雲覆雨，害我唱到一半都會因為開心滿足而笑出來！」吉他手牧也表示，能在自己家鄉並一路陪著樂團長大的音樂祭演出，本來就是非常感動的事情，「大港的熱情就像是巡迴開跑前的一劑強心針，也是接下來專場的精彩預告。」

鼓手柯光則興奮預告，希望能藉著ORio、雷誰一家與寶寶們的「好孕氣」讓專輯炸一波，更期待接下來在巡演及大型專場看到「更大型的開圈、衝撞與diving」，熱血喊話：「大家給我撞起來、飛起來！」

貝斯手雷誰將迎接二寶。（火氣音樂提供）貝斯手雷誰將迎接二寶。（火氣音樂提供）

針對九、十月的神祕大型專場，貝斯手雷誰更不改real punk本色，直接向樂迷下戰帖：「沒什麼驚喜，龐克樂就是要用大喇叭、大舞台，絕對給你聽覺與視覺上的震撼教育。」他甚至開玩笑地「恭喜」還聽不懂EmptyORio的人，代表人生目前為止都算順利，沒有遇到太多痛苦與挫折。

「ALL THE BEST Tour」巡迴將於4月10日從台北Revolver起跑，接連造訪台中、台南、桃園及高雄。由於這是樂團第一次在桃園舉辦巡迴專場，團員們皆表示非常期待能與樂迷見面。 巡演場次包含多場與BUTTER RIOT的熱力共演，以及最終站在高雄高流卡夫卡的「不插電」特殊場次。樂團呼籲樂迷先來Live House暖身，準備迎接年底更大型的感官衝擊。目前巡演票券已於iNDIEVOX售票系統熱賣中。

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