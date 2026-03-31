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娛樂 音樂

U:NUS曼谷直擊科摩多龍驚呆了！蔡承祐當兵「剃頭畫面」曝光

看到U:NUS在泰國拍攝的MV，粉絲直呼「泰歡樂」。（滾石提供）看到U:NUS在泰國拍攝的MV，粉絲直呼「泰歡樂」。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS飛往泰國曼谷拍攝新歌《IDGAF》MV，回想在當地的點滴，高有翔提到在公園看到科摩多龍時一度驚慌，「感覺很危險，但當地人都不怕，只好裝不怕。」吳昱廷則笑說自己其實很怕這類大型爬蟲，卻還是在拍攝過程中近距離接觸，成為難忘體驗。

看到高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐在曼谷拍攝的MV，粉絲直呼：「泰歡樂！」團員也分享各自的放鬆方式，高胥崴以打電動紓壓，高有翔選擇與親近的人相聚，吳昱廷透過音樂找到出口，蔡承祐則以健身調節身心。

蔡承祐（前）入伍前的「剃頭畫面」也剪進MV中。（滾石提供）蔡承祐（前）入伍前的「剃頭畫面」也剪進MV中。（滾石提供）

U:NUS在MV裡表現自然，也剪進蔡承祐當兵前的「剃頭畫面」，另外粉絲留言：「直播畫面也加進去，表情超真實的」、「整支MV簡直就是U:NUS的迷因素材庫」。

U:NUS到曼谷拍MV有許多難忘回憶。（滾石提供）U:NUS到曼谷拍MV有許多難忘回憶。（滾石提供）

另外聊到曼谷當地美食，團員一致稱讚蟹肉飯，蔡承祐笑說：「大家都在認真吃，吃完還想再來一碗。」4人還挑戰大辣食物，甚至按摩到睡著，也對嘟嘟車拍攝印象深刻，吳昱廷形容像在公路開戶外派對。

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