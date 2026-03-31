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娛樂 最新消息

金馬女配發願票房破億 陳雪甄豁出去喊「吃15顆榴槤」

電影《人生海海》首映，片中很重要的「榴槤」也現身，預祝票房能像榴槤香氣般席捲全台。（甲上提供）電影《人生海海》首映，片中很重要的「榴槤」也現身，預祝票房能像榴槤香氣般席捲全台。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍去年金馬獎5項大獎的電影《人生海海》今（31）日在台盛大首映，導演廖克發率領拿下金馬獎最佳女配角的陳雪甄、魏雋展等人一同出席。該片以馬來西亞代表性水果「榴槤」作為重要意象貫穿全片，陳雪甄笑說，自己其實完全不敢吃榴槤，但若票房破億，願意豁出去「現場吃15顆榴槤！」

首映會上也特別準備榴槤進行首映儀式，象徵人生雖有如帶刺外殼的磨難，撥開後卻是紮實甜美的果肉，同時預祝票房能像榴槤香氣般席捲全台！提到首映心情，陳雪甄坦言難免緊張，尤其去年獲獎，外界對她的演技抱持高度期待，也讓壓力與以往不同。

陳雪甄出席《人生海海》首映，直說若票房破億，願意豁出去吃15顆榴槤。（甲上提供）陳雪甄出席《人生海海》首映，直說若票房破億，願意豁出去吃15顆榴槤。（甲上提供）

陳學甄本身也擔任表演老師，透露已有過半學生在金馬影展期間看過電影，帶著滿滿疑問來上課，她乾脆把問題「轉介」給也擔任老師的導演廖克發。對此，廖克發打趣表示，學生其實不太敢發問，「我可能比較嚴肅，但拍攝現場其實相當輕鬆愉快。」

《人生海海》也將同步在馬來西亞上映，廖克發坦言，反而更加忐忑，因為片中涉及部分敏感議題，可能引發不同聲音，甚至遭到質疑或批評，也可能觸及宗教族群的感受。不過他認為，「觀眾會生氣」不一定是壞事，反而能帶動更多討論與思考。

電影上映適逢清明連假，演員們也分享各自與掃墓相關的記憶。陳雪甄表示，自己成長於較為傳統的家庭，女性較少參與掃墓，因此相關經驗不多。魏雋展則透露身為家中長子，同時也是養子，需分別祭拜兩個姓氏的祖先，讓他對片中涉及「盜墓」的情節特別有感。

此外，魏雋展也談起童年與親人的夢境經驗，回憶曾夢見祖父與父親，祖父反覆訴說飢餓，讓他一度向母親提及，卻引來長輩不滿；而父親則曾以一身黑色西裝現身夢裡，對他說「我回來了」。他坦言當時醒來後忍不住落淚，如今隨著年紀增長，父親已不再入夢，讓他感慨或許對方已走向另一段旅程。《人生海海》將於4月2日在台上映。

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