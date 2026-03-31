自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林昶佐妻罹腦部罕疾！Doris術後4年揭近況 返芬蘭機上吐實心聲

「大港開唱」策展人Doris。（翻攝自臉書）「大港開唱」策展人Doris。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣駐芬蘭代表、閃靈樂團主唱林昶佐愛妻Doris，此前爆出罹患腦部罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」。如今手術後第4年，Doris今（31日）則現身分享近況，感性回顧剛結束的「大港開唱」，也讓外界再次關心她的健康狀態。

Doris此前因做了健康檢查才發現身體異狀，確診是腦血管的罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」，她在跟家人討論後決定動刀積極治療。術後第4年，Doris坦然面對身體的狀況，直言該疾病沒有特效藥，只能透過定期追蹤、規律作息與生活調整來維持健康，她也坦言這些年心臟跟腦部都開過刀，不過目前已無大礙。

Doris罹患罕疾「毛毛樣腦血管病變」，如今術後第4年已無大礙。（翻攝自臉書）Doris罹患罕疾「毛毛樣腦血管病變」，如今術後第4年已無大礙。（翻攝自臉書）

「大港開唱」上週末甫圓滿落幕，Doris稍早透露自己正在飛回家的航程中，四周昏暗、世界彷彿沉澱下來，終於有時間回顧音樂祭上的種種點滴，從與朋友「好久不見」到互道「下次一定要再見」，她形容整個過程像一段奇幻旅程。

「大港開唱」20年的發展歷程，Doris表示最初僅是高雄港邊的地方型活動，當時只有2個中型舞台與1個小舞台、約800名觀眾參與，隨著團隊多年努力與各界支持，活動逐漸成長，至今已擴展為擁有10個舞台、6個主題場域、吸引萬人參與的國際型大型音樂祭，她感謝一路以來參與籌辦的團隊、藝人與觀眾，一起完成這場音樂盛事，並期待未來能再次與大家相見。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中