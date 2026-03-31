林昶佐妻罹腦部罕疾！Doris術後4年揭近況 返芬蘭機上吐實心聲

「大港開唱」策展人Doris。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣駐芬蘭代表、閃靈樂團主唱林昶佐愛妻Doris，此前爆出罹患腦部罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」。如今手術後第4年，Doris今（31日）則現身分享近況，感性回顧剛結束的「大港開唱」，也讓外界再次關心她的健康狀態。

Doris此前因做了健康檢查才發現身體異狀，確診是腦血管的罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」，她在跟家人討論後決定動刀積極治療。術後第4年，Doris坦然面對身體的狀況，直言該疾病沒有特效藥，只能透過定期追蹤、規律作息與生活調整來維持健康，她也坦言，這些年心臟跟腦部都開過刀，不過目前已無大礙。

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Doris罹患罕疾「毛毛樣腦血管病變」，如今術後第4年已無大礙。（翻攝自臉書）

「大港開唱」上週末甫圓滿落幕，Doris稍早透露，自己正在飛回家的航程中，四周昏暗、世界彷彿沉澱下來，終於有時間回顧音樂祭上的種種點滴，從與朋友「好久不見」到互道「下次一定要再見」，她形容整個過程像一段奇幻旅程。

「大港開唱」20年的發展歷程，Doris表示最初僅是高雄港邊的地方型活動，當時只有2個中型舞台與1個小舞台、約800名觀眾參與，隨著團隊多年努力與各界支持，活動逐漸成長，至今已擴展為擁有10個舞台、6個主題場域、吸引萬人參與的國際型大型音樂祭，她感謝一路以來參與籌辦的團隊、藝人與觀眾，一起完成這場音樂盛事，並期待未來能再次與大家相見。

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