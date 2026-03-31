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娛樂 音樂

R&B排行榜上沒有她！牡羊座女星「不服輸」嗆聲了

Jocelyn 9.4.0推出全新專輯。（華風數位提供）Jocelyn 9.4.0推出全新專輯。（華風數位提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代唱作才女Jocelyn 9.4.0推出全新專輯《Sweet Spot》，繼2024年入圍金曲新人後，Jocelyn在創作上花了更多時間與自己「拔河」，她曾無數次寫了又刪、錄了又廢，在二十多首創作的殘片中反覆淘洗，在一次次推倒重來的循環中，終於意識到所謂的「Sweet Spot」，並不是一個精準到不容出錯的座標，而是對自己坦誠的自在。

Jocelyn 9.4.0推出全新專輯。（華風數位提供）Jocelyn 9.4.0推出全新專輯。（華風數位提供）

「以前比較像是把情緒很直接地寫出來，但這張專輯我更在意的是要怎麼讓別人也感覺到。」提及整張專輯都寫R&B的原因，她說：「R&B本來就是一種不用太用力、但很有情緒的音樂，剛好可以把《Sweet Spot》的概念表達得很完整。而且R&B對我來說，本來就是愛的語言，所以更適合這張專輯了！」

有趣的是，這份對R&B的執著，還來自一段「不服輸」的契機。一年前，她在社群平台上看到網友討論華語R&B歌手排行，卻發現留言中沒有出現自己的名字，「當下真的牡羊座勝負欲爆棚」，也讓她下定決心，要讓大家一提到R&B就想到「Jocelyn 9.4.0」。這份不服輸的任性，也成為推動專輯誕生的重要動力之一。

Jocelyn 9.4.0與孫盛希合作。（華風數位提供）Jocelyn 9.4.0與孫盛希合作。（華風數位提供）

專輯中《這裡哼著R&B》為主打歌曲，Jocelyn更推薦平時不聽R&B的聽眾將這首作為入門曲，談到專輯中最投入情感的作品，她毫不猶豫地選擇《可是你知道嗎》，透露這首歌誕生於剛結束一段感情的時期，「我一直把愛情放在比較後面的順位，但不代表不會孤單。」她笑說，某種程度上也像是在運用「吸引力法則」，把想要的愛寫進歌裡。

專輯中亦收錄多首合作曲，在《dididada》中，她與新世代嘻哈天團Multiverse的Yappy展開節奏碰撞；《Cold Brew》，則邀來印尼R&B天王Aziz Hedra聯手，其中與孫盛希合作的《25歲該知道的事》，更被她視為「夢想成真」。

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