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娛樂 電視

實境神作《百分之一相對論》暖心收官 宋偉恩吼出名場面

《百分之一相對論》正式收官，探員完成任務。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）《百分之一相對論》正式收官，探員完成任務。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創沉浸式戲劇推理實境節目《百分之一相對論》於上週日正式畫下句點。由製作人郭彥伶與導演郭方儒領軍，帶領陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩及本本六位「時空探員」完成任務。官方在收官之際驚喜開直播慶功，主持群久違重逢，不僅讓粉絲激動，更讓網友齊聲敲碗續集。

探員們感動收官。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）探員們感動收官。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

製作單位在收官宴中展現極致用心，統計出這場耗時三年的時空之旅背後驚人的數據，包含解開超過192道謎題、偵查逾120小時，甚至精準記錄探員們被嚇到的次數共23次。梁以辰感性表示，看到這些細節紀錄時眼眶泛淚，三年的回憶瞬間湧上心頭。製作人郭彥伶也透露，收官宴特別在LED攝影棚拍攝，大畫面的震撼感讓眾人錄影結束後都感動不已。

節目組特別為探員們頒發個人獎項，宋偉恩因在單元中對NPC展現的真實情緒獲封「沉浸情緒體驗者」，被陳漢典盛讚讓觀眾更有帶入感；而潘君侖則因捨身救人的特質被推舉為「暖男界天花板」。隊長陳漢典在直播中驚喜現身，坦言九份深山的殭屍單元壓迫感最強，但也玩得最盡興。

最終回收官宴探員回憶綠影過程。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）最終回收官宴探員回憶綠影過程。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

面對觀眾的不捨，黃偉晉與本本紛紛表達對粉絲的感謝，更相約下一季要繼續當彼此最強的戰友。關於大家最期待的第二季，導演郭方儒透露原始設定其實有六個單元，呼籲粉絲多多推廣。製作人則語帶保留地釋出好消息，表示接下來將陸續上架音樂原聲帶，只要支持度夠，一定有機會以不同方式再次與大家見面。目前全集已可於網路平台收看，本週六晚間也將在三立都會台播出最終回。

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