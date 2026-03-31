國家音樂廳打大型Boss戰 《魔物獵人》雷狼龍一響全場起雞皮

魔物獵人官方音樂會「狩獵音樂祭」昨攻進國家音樂廳。（大鴻藝術BIG ART©CAPCOM提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕風靡全球的電玩系列「Monster Hunter」魔物獵人官方音樂會「狩獵音樂祭」昨（30）攻進國家音樂廳，交響樂響起，將玩家拉回刀光劍影的狩獵現場，還有樂迷打趣笑說：「根本是用耳朵打王！」

音樂會開場來自新作的旋律搭配遊戲影像同步登場，全場瞬間安靜不到3秒，接著掌聲直接炸裂。從《啟程之風》一路推進到黑蝕龍主題曲，節奏層層堆疊，像是在現場打一場大型Boss戰。

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「狩獵音樂祭」昨在國家音樂廳完美落幕。（大鴻藝術BIG ART©CAPCOM提供）

整場曲目堪稱「情懷核彈，像是海龍、泡狐龍、雷狼龍、滅盡龍等，尤其雷狼龍主題曲一響，全場氣氛瞬間升溫到臨界點。

另外，現場還請到作曲家親自解說創作理念：「魔物不是敵人，而是生活在那片土地上的生命。」一番話直接改變大家對配樂的理解；原來那些旋律不是在描寫「戰鬥」，而是在描寫「如何生存」，不少觀眾坦言：「差點在音樂廳掉眼淚。」

演出結束後，全場起立、長達5分鐘掌聲，氣氛推到最高點。指揮與樂團深深鞠躬，嘉賓們一邊揮手一邊笑，彷彿在說：「我們會再回來的。」

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