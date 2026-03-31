「歌神」慘遭淘汰！楊昇達模仿張學友討拍遭嗆：好討厭

哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）楊昇達、醫師陳保仁、夏宇童，與（右起3、2、1）牙醫師炫晨、安乙蕎、凡妮莎同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「哈林」庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，明（1）日晚間將播出最新一集。本集邀來夏宇童、楊昇達、安乙蕎、醫師陳保仁等人同場鬥智。沒想到以模仿聞名的楊昇達竟在第一回合就慘遭滑鐵盧，甚至現場對哈林「開演」張學友上身，卻被旁人直呼「感覺好討厭」，現場笑料不斷。

節目中針對「不知情下買到凶宅，可否無條件要求解除契約」進行法律知識PK。楊昇達自認「契約簽署過程可協商」而投下反對票，不料正確答案為「○」。現場顧問奇樂律師解釋，凶宅在法律上屬於「物之瑕疵」，若買方不知情，依法可解約或請求賠償，賣方若隱瞞甚至可能涉及刑事詐欺。

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公視《哈！真相大白了》節目上，諧星楊昇達（左）被醫師陳保仁禮讓，卻還是慘遭淘汰。（公視提供）

此舉讓原本想禮讓楊昇達的醫師陳保仁尷尬笑稱：「你剛當爸爸要賺一些錢，我故意禮讓給你」，沒想到楊昇達不領情選錯，只能遺憾下台。

哈林眼看好友張學友的「御用模仿者」楊昇達鎩羽而歸，忍不住打趣他是：「難得一來的張學友！」 楊昇達隨即戲精上身，模仿歌神招牌鼻音語調對哈林說：「好久不見！雖然我被淘汰，但是你們依然有我的『祝福』。」

公視《哈！真相大白了》主持人哈林（左）隨模仿張學友的楊昇達（右）節目上一搭一唱，安乙蕎（中）笑到不行。（公視提供）

接著楊昇達更作勢要與哈林握手，嚇得哈林趕緊配合演戲回絕：「我不敢跟歌神握手！」 楊昇達則酷回：「下次再一起合唱！」 兩人的一唱一和讓一旁的安乙蕎笑到停不下來，更忍不住吐嘈楊昇達：「好討厭的感覺！」

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