宋慧喬再現恩光女高校花傳說 全靠「管理眼神」

南韓女星宋慧喬近日在IG以「These days」為題分享生活近況。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋慧喬近日在IG以「These days」為題分享生活近況，其中與李真的生日聚會照意外成為焦點。兩人臉貼臉合影、笑容自然，被韓媒形容為「時間凍結的友情」，這段橫跨28年的情誼，源自學生時期她們與韓惠軫曾並稱「恩光女高三大校花」，從青春校園一路走到各自活躍於演藝圈與海外生活，情誼始終未變，也讓外界再次將目光聚焦在宋慧喬幾乎「不會老」的狀態。

宋慧喬（右）與李真生日合照曝光，臉貼臉同框展現28年不變閨密情。（翻攝自IG）

在曝光的合照中，李真對著粉紅蛋糕開心擺出姿勢，而宋慧喬則以俐落短髮搭配格紋襯衫現身，兩人自然親暱的互動瞬間喚起粉絲對「恩光校花時代」的記憶，即使李真長年定居紐約，距離與時間仍未削弱這段超過四分之一世紀的深厚羈絆。

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在友情話題之外，更引發討論的，是40+的宋慧喬始終的凍齡狀態，不論是素顏還是拍攝形象大片，陶瓷光澤肌與乾淨明亮的眼神，都成為關注焦點。她在韓媒訪問中透露，自己特別重視「管理眼神」，保養關鍵不在於堆疊高價產品，而是「順序與紀律」。

宋慧喬認為凍齡保養的關鍵在於順序與紀律。（翻攝自IG）

其中最具代表性的，是她顛覆一般習慣的「眼霜先行」保養哲學，在清潔後第一步即使用眼霜，之後才依序進行化妝水、精華與乳霜，同時搭配徹底卸妝與穩定保濕，維持肌膚長期健康狀態。

此外，宋慧喬也分享她的底妝關鍵，即是在粉底中加入一滴平衡油，讓妝感更加服貼，同時提升整體透亮度，營造出如同自帶濾鏡般的細緻光澤，這種「油水融合」的妝前技巧，也成為打造韓系光澤肌的重要關鍵。

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