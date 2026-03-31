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去年一起共度美好時光 柏霖、陳忻玥曝光「愛情故事」

柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「PoLin」柏霖與陳忻玥雙雙入圍去年金曲獎最佳華語男女歌手，一起走過那段時光，兩人相識已久，但從未合作過，於是決定首次共同創作和演唱一首歌曲，《入圍者》因此誕生。他們把曾經的榮耀，寫成一段關於靠近與錯過的愛情故事。

柏霖與陳忻玥終於有機會在音樂上交流，柏霖說：「這次的合作對我來說比較像是兩個認識很久的朋友，一起寫了一首歌送給大家。尤其在這個時間點上，我覺得更有一種剛剛好的感覺。」

柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）

《入圍者》由柏霖、陳忻玥與金曲製作人陶山和金曲推手張簡君偉聯手作曲，柏霖表示，4人在創作時沒有刻意去設定這首歌一定要長什麼樣子，就是很自然地去發展，陳忻玥很直覺地唱出了第一句副歌旋律，大家迅速合力完成這首歌，他開心說：「這次寫歌的過程是很即興、很有生命力的。」

柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）

歌詞由作詞人城旭遠填寫，描寫一段走到盡頭卻無法否認其存在價值的關係，柏霖和陳忻玥在錄音過程中，也刻意保留彼此聲音中的脆弱與呼吸感，將那種「已經盡力了，卻仍然無法留下來」的情緒，收進聲音裡。

柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）柏霖與陳忻玥合作新歌。（索尼提供）

錄音完成後，柏霖和陳忻玥一起拍攝視覺和MV，柏霖直說：「一起拍攝的時候，很像見到一個很久不見的朋友，然後一起完成一個作品，那個感覺其實蠻妙的。」而在這段歌曲籌備的過程中，柏霖坦承多少會想起去年金曲入圍的那段時光，他說：「明明沒有隔很久，卻會覺得那好像已經是很久以前的事情了。希望生活和我個人的各方面都更穩。而那需要重新蹲馬步。」他視《入圍者》為一個段落收尾的作品，也是送給聽眾和歌迷朋友的作品。

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