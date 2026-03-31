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娛樂 最新消息

這群人重啟倒數？展瑞合體董仔正式宣布下一步

展瑞與董仔為了公益活動合體。（心潮麗天協會提供）展瑞與董仔為了公益活動合體。（心潮麗天協會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由心潮麗天協會主辦的「心潮FUN音樂會」於上週末在台大集思會議中心舉行，「這群人」的展瑞與董仔現身演出，打造充滿笑聲與感動的療癒舞台。

展瑞感性表示，在「這群人」停更後，與董仔成為最常聯絡的夥伴之一，「她很願意無條件支持我們兄弟，不管有什麼大膽的想法，她都不問金錢，就是一定到場。」兩人持續在臉書與IG合作，透過創意內容激盪火花，此次在公益祈福音樂會現場也透過音樂與互動帶動氣氛。

董仔也分享與先生因為常合作拍片，互動仍在磨合中但越磨越合，她認為維持感情最重要的是願意溝通與傾聽，不只要說也要聽。兩人日常相處充滿玩鬧，一個調皮一個願意被調皮，從搔癢到情境互動都成為生活樂趣，也笑說幾乎每天都會上演一句話惹怒對方，以及「你愛不愛我」的台詞輪播。

談到與展榮展瑞的合作，她表示一直採開放信任模式，「他們需要我，我基本上都會到」，更形容兩人是「鬼腦子」，總能激發各種創意火花。

她透露接下來將加入展瑞主導的豎屏劇計畫，結合過去在「這群人」的經典角色進行夢幻重組，打造全新內容，讓外界相當期待。

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