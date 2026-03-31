Sana旋風訪台前的「莓果預告」成真 IG私照洩近期最愛

Sana於IG曬出紅色棒棒糖造型畫面，神祕「莓果暗示」引爆粉絲討論。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE近期在台北大巨蛋開唱引爆話題，其中日籍成員Sana更特別多留一天，以品牌形象大使身分現身台北101，甜美與帥氣兼具的魅力再度圈粉。不過，眼尖粉絲發現，她這趟巡演始終維持的「鮮嫩感」其實早有預告，在抵台前，Sana就已在IG悄悄埋下線索。

莓果唇成為關鍵亮點，Sana以水潤光澤雙唇展現巡演期間的完美狀態。 （翻攝自IG）

Sana先前於IG釋出一組充滿粉紅氛圍的私服照，畫面中她手持兩顆紅寶石般的棒棒糖，並點名自己的「鎖心最愛」。她在貼文中寫下：「A new color from my favorite YSL lipstick that tightly locks my favorite raspberry（這支我最愛的YSL唇膏新色，緊緊鎖住我最愛的覆盆莓）」，瞬間引爆粉絲熱議，留言區湧入「太甜了」、「是糖果還是唇膏？」等討論。

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Sana訪台前的「莓果預告」。（翻攝自IG）

從IG神祕紅色糖果的視覺暗示出發，Sana不僅再次展現強大帶貨影響力，更將「莓果唇」成功推升為本季的話題關鍵。

從社群預告到實際亮相，Sana成功帶動彩妝話題與粉絲跟風效應。 （翻攝自IG）

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