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娛樂 最新消息

14萬變24萬 網紅77姐怒撕徐至琦：按按手指賺10萬？

網紅77姐（左）在網路指控徐至琦開「高雪維爾滑雪團」，體驗非常差。（本報合成圖，翻攝自IG）網紅77姐（左）在網路指控徐至琦開「高雪維爾滑雪團」，體驗非常差。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名網紅「77姐」近日與朋友前往歐洲頂級滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）度假，卻意外踩雷，甚至直接開撕藝人徐至琦，怒揭「名人開團滑雪」內幕，引發熱議。

77姐在IG曬出影片，直指「14萬的飯店竟被收24萬」，點名「知名藝人、亞洲區選美冠軍徐X琦小姐」，控訴整趟行程與宣稱內容嚴重不符。

77姐點名徐至琦開撕。（翻攝自IG）77姐點名徐至琦開撕。（翻攝自IG）

她透露，當初看到徐至琦開團前往全球最奢華滑雪勝地高雪維爾，與朋友興沖沖報名參加，沒想到花了大錢，卻換來糟糕體驗。

77姐表示，對方一開始稱是「開團」，後來又改口為「自由行」，僅負責代訂服務。但報名後多次詢問飯店資訊，包括Google定位、地標、完整資料，卻只得到兩張照片，資訊相當模糊。

77姐曝光住宿飯店，指徐至琦超收10萬元。（翻攝自IG）77姐曝光住宿飯店，指徐至琦超收10萬元。（翻攝自IG）

直到她自行上網查詢，才發現同一飯店含稅價格約為14萬元，但徐至琦卻收取24萬元，價差高達10萬元，讓她怒喊：「按按手指就能賺10萬，這種工作我也想做！」

不僅如此，77姐還指出，付款後才發現問題連連，包括未提供雪票、路線不熟、拍照景點不清楚、行程毫無規劃。更誇張的是，徐至琦自稱在當地生活5年，卻連基本點餐、看酒單都不熟，對當地資源掌握度極低。

她最後直言：「這已經不是『體驗不好』的問題，而是專業與實際能力存在巨大落差。」

徐至琦指自己在高雪維爾5年。（翻攝自IG）徐至琦指自己在高雪維爾5年。（翻攝自IG）

77姐提出5點請求：

【一｜住宿費差額】

經查Airbnb實際價格約為 NT$135,000，

與您收取費用存在約 NT$100,000 不合理價差。

請立即全數退還。

【二｜交通費問題】

車資未提供報價與明細，

請提供完整說明或退還不合理費用。

【三｜資訊不透明】

行程與住宿資訊未完整揭露，

已影響消費者權益。

【四｜法律告知】

若72小時內未處理，

將採取民事、刑事及行政申訴。

【五｜最終要求】

1. 退還 NT$100,000

2. 提供車資明細或退款

3. 完成正式回覆

77姐更說，聲明將作為日後法律依據，提醒徐至琦「審慎處理」。

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