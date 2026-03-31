丫頭豁出去了！破例大跳CORTIS夯曲《GO!》

王思佳跳王心凌的經典舞曲《愛你》。（快電商提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕快電商年度盛事「快電獎」日前於台中震撼登場，今年典禮打破傳統，將現場打造為極具張力的「復古迪斯可」派對，吸引近千名加盟主共襄盛舉。三位創辦人森田、「Vic」陳雋希、「丫頭」詹子晴更是誠意十足，破例在台上大跳韓團 CORTIS 的洗腦神曲《GO!》，精準舞步與動感演出瞬間點燃全場尖叫聲。

活動更邀來藝人王思佳熱情站台，她大方飆唱王心凌的經典舞曲《愛你》，甜美又俏皮的表演讓台下加盟主紛紛起身搖擺。此外，人氣節目《OMO調查局》的主持人夏和熙與木木也特別現身祝賀，現場星光熠熠，彷彿一場大型演藝圈嘉年華。

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快電商祭0元創業，Vic瞄準痛點 丫頭、森田熱舞慶5年共榮奇蹟。（快電商提供）

看著眾多得獎者在台上激動落淚，丫頭深有感觸地表示：「那不是一個簡單的得獎感言，而是他們這一年走過來的真實人生。」 她透露許多得獎者背後都有令人動容的故事，包括資源匱乏的奮鬥者，或是獨自帶著孩子打拚的單親媽媽。丫頭感性喊話：「看到這麼多人因為快電商而改變人生，讓我更確定我們正在做的事情是有意義的。」

快電商創辦人森田、Vic、丫頭挑戰CORTIS舞曲。（快電商提供）

森田也對現場氛圍表示感動，強調這次特別改變舉辦形式，就是希望能把最好的帶給大家，讓每個人都能找到屬於自己的舞台。Vic則回首5年來的共同成長，使命感十足地表示：「回想這5年來，從第1年我們都還在一起學習跟摸索，到現在看到每個人都學到銷售、經營與自我成長。」對於未來佈局，Vic指出將持續透過數據優化系統，解決創業者與消費者的痛點。

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