緋聞男友私密片外流！蔡尚樺傳訊關心林秉聖 私下關係全說了

蔡尚樺與江宏傑為教育站台，攜手力挺台灣知識庫《學測制霸》教材公益捐贈計畫。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡尚樺與江宏傑今（31）日為教育站台，攜手力挺台灣知識庫《學測制霸》教材公益捐贈計畫，展現螢幕老搭檔的好默契。早前與蔡尚樺傳出緋聞的球星林秉聖，因其驚傳浴室全裸私密影像遭偷拍外流，身為「好朋友」的蔡尚樺對此大方認了有傳訊關心。

蔡尚樺（左）表示和林秉聖是朋友，早前傳訊關心對方私密片外流風波。（記者王文麟攝）

林秉聖先前捲入私密片外流風波，蔡尚樺在記者會上坦言確實有主動關心對方狀況，也表示：「因為隔了很久，還是要問他。」 儘管外界對於兩人的關係充滿好奇，蔡尚樺依舊堅守底線，再次強調兩人目前就是「朋友」關係。

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蔡尚樺透露近期除了手頭上的《全明星攻略》等主持工作，最近還與江宏傑一起報名了戲劇課，準備開發演戲潛能。至於好友王齊麟已升格當爸，蔡尚樺笑說自己雖然早有「凍卵」準備，但目前重心全在事業，完全沒有結婚或生子的打算。

身為雙寶爸的江宏傑，恢復單身5年的他，目前仍對感情抱持順其自然的態度，比起找伴，更想專注於事業發展。

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