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游鴻明法國浪漫行二度求「炒飯」！正妹空姐老婆反應曝光

游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場。（記者陳奕全攝）游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場，門票已秒殺，今天再度宣布8月22日將唱進高雄巨蛋，他回憶起當年剛結婚時，老婆還是空服員，也有飛國內線，他曾經「製造浪漫」，請高雄朋友買花送到老婆的飯店，不過也曾經和老婆在法國旅遊時，因為「炒飯」而吵架。

游鴻明今天穿著洞洞裝現身記者會，預告演唱會的造型會「偏大膽」，「我的歌很悲，讓人誤以為我很嚴肅、木訥。」但其實他是一個陽光、擅於交流、個性活潑的人，至於服裝尺度要不要和老婆報備？他則打趣：「她每天看到的更大膽。」因為自己在家都穿得很輕鬆，此外也透露北、高兩場都有「重量級」嘉賓。

游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場。（記者陳奕全攝）游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場。（記者陳奕全攝）

提到夫妻生活，他自嘲兩人是老夫老妻了，不需要天天調情，但是老婆跟姐妹淘去吃飯，他會掐準時間，在上甜點時出門，聚會結束後大約晚上十點，就把老婆接回家，不過兩人也有鬧口角的時候，老婆曾經發脾氣，直接把車開走、手機關機，後來他才知道老婆去了花蓮，「然後我就搭火車去花蓮接她，基本上這個時候你出現，她就忘記為什麼不開心了。」兩人又從花蓮去環島。

除了擔任老婆的司機，游鴻明也提到，這幾年他認為最浪漫的事，是夫妻倆每年都會花一個月時間到各地旅行，像去年就是到南法普羅旺斯自駕遊，幫老婆拍了一系列的照片，開到哪裡就住哪裡，十分愜意。

游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場。（記者陳奕全攝）游鴻明「敵不過想念」演唱會4月11日在北流登場。（記者陳奕全攝）

而4月份北流的演唱會結束後，他們就要和志同道合的朋友一起到南美洲玩，要深入亞馬遜河，還要去秘魯的世界遺產馬丘比丘，明年則要去北非，坦言從認識老婆的第一天開始，就已經在「環遊世界」，完成小時候的夢想。

至於旅行中夫妻會不會吵架？他坦承起大概30歲以前會，鬆口兩人有回去法國玩的趣事，「我不能接受離開中式飲食太久，大概八天、十天，有一次聞到炒飯的味道，就想吃，但老婆堅持去吃西餐。」之後有一次經過同一個地方，又聞到炒飯味道，他仍想吃，最後依舊落空，他笑說：「當然都是聽她的，30幾歲之後發現我也能適應，隨遇而安。」游鴻明「敵不過想念」演唱會高雄巨蛋場門票4月2日中午12點開賣。

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