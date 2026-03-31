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斷交演員兒柯宇綸！77歲柯一正驚吐「想客死異鄉」隨時準備好斷食善終

葛丞（左起）、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）葛丞（左起）、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞及童星李宜儒今（31日）出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會，談到劇中「來不及告別」的情感，柯一正面對身後事的安排也很坦率，他稱自己是「隨時準備好」的人，若能靜靜的走，最好客死他鄉，連葬禮都不用，不要給家人、朋友任何麻煩。

柯一正劇中飾演一位堅持紅白包都要包的「老派阿公」。（記者潘少棠攝）柯一正劇中飾演一位堅持紅白包都要包的「老派阿公」。（記者潘少棠攝）

柯一正劇中飾演一位堅持紅白包都要包的「老派阿公」，他感嘆這種互助是「一種互惠的社群模式」，但笑說現在「婚喪喜慶已經很久沒遇到要包禮金的了」。比起紅包，柯一正私下生活更有梗，孔令元和葛丞紛紛爆料，前輩收工後會去「探店」，「跑去喝咖啡、吃甜點，分享什麼東西好吃」，甚至還會跟年輕人聊韓劇。

柯一正坦言自己「全部都看，政治的、愛情的」，雖然不算IU的粉絲，但大讚《我的大叔》是心頭好，更直言「我比較喜歡金高銀」，至於超紅的《鬼怪》，他則率直說：「那種類型我比較不喜歡。」透露看韓劇是在「做功課」，看到精彩處還會驚嘆到「起立鼓掌」，藉此反思台灣影視可以做得更好。

提到印象深刻的戲，柯一正分享是與葛丞的「祖孫洗澡戲」他說：「我從來沒穿過丁字褲，那場戲沒有什麼對白，但我自己都因這場戲感動，我想現實生活可能不會有人這樣照顧我，因為我很孤僻又怕癢。」葛丞則感性回應，這場戲讓他第一次感受到與阿公親近的感覺，拍到防備心全消。

面對生死，柯一正展現超然態度，他曾罹患大腸癌三期，經化療後已恢復健康，自曝是「台灣第一個簽署『預立醫囑』的人」，連身後事都想好了。他坦言「我是隨時準備好的那種」，並推崇「斷食善終」，甚至連「消失前三個月」的食譜都想親自列好，要把想吃的吃完再走。

柯一正透露與兒子柯宇綸沒住一起，父子也鮮少聯絡。（記者潘少棠攝）柯一正透露與兒子柯宇綸沒住一起，父子也鮮少聯絡。（記者潘少棠攝）

對於餘生，柯一正直言「我是連葬禮都不要的」，最理想的結局是「客死異鄉」，「我去旅行然後死掉最好」。當被問到想在哪個城市終老？他聯想到大象死亡前會走向「象塚」的本能，屬意「日本」作為人生的終點站。

至於與家人的關係，柯一正維持一貫的隨緣態度，自嘲現在跟小孩「沒什麼聯繫」，甚至開玩笑說如果要客死異鄉「家屬還要坐飛機」，他也能幽默回：「我現在跟他們斷交了，沒關係，不會找我。」之後透露與兒子柯宇綸沒住一起，父子也鮮少聯絡。

公視台語台「台語有影」系列全新電視電影《我的陽過阿公》於4月5日（日）晚間8點播出，並於公視+、DAY DAY TV YouTube同步上架。

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