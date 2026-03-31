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娛樂 最新消息

江宏傑願跟錢薇娟啾啾 蔡尚樺爆猛料：他覺得「她」很漂亮

江宏傑、蔡尚樺合體，為公益挺學測戰士。（記者王文麟攝）江宏傑、蔡尚樺合體，為公益挺學測戰士。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕江宏傑與蔡尚樺近期正馬不停蹄錄製全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》，兩人今（31）日合體出席《學測制霸》教材公益捐贈記者會。江宏傑現場大談育兒經，自認教育很有一套，但他這位「超人爸爸」偶爾也會吃癟，面對愛女頂嘴只能淡然以對。至於是否會帶孩子上節目？江宏傑語帶保留地表示：「這不是我能決定的，要看小朋友意願，如果孩子會緊張或困擾，我也會拒絕。」

超人爸爸也吃癟，江宏傑育兒遭女兒頂嘴。（記者王文麟攝）超人爸爸也吃癟，江宏傑育兒遭女兒頂嘴。（記者王文麟攝）

提到家中的一對兒女，江宏傑臉上滿是父愛。女兒如今已是國小二年級的小美女，一旁的蔡尚樺也認證：「我跟她小孩很熟，小時候是可愛娃娃臉，最近看到真的變漂亮了！」江宏傑慶幸兒女至今仍與他非常親暱，出門上學前都會擁抱、親吻。不過，他也笑稱現在的小孩很有想法，常出現令他難以招架的「社會性發言」，但他對此樂見其成，直言：「有想法很重要，雖然難溝通，但可以進而梳理，導向對的方向。」蔡尚樺則爆料江宏傑私下是理智派家長，會讓鬧脾氣的孩子去角落冷靜，等情緒平復再抱抱和好。

有趣的是，當江宏傑提到女兒會頂嘴時，蔡尚樺忍不住補刀：「她是說爸爸紅隊怎麼一直輸嗎？」引發全場大笑。江宏傑好氣又好笑地說，孩子們其實很支持他，只是曾童言童語大讚「錢姐好強喔！」讓他有些哭笑不得，好在問到「爸爸是誰」時，孩子們暖心回應：「爸爸是我們的超人！」瞬間融化老爸的心。

江宏傑公開點名「最想親的女人」竟是錢薇娟。（記者王文麟攝）江宏傑公開點名「最想親的女人」竟是錢薇娟。（記者王文麟攝）

此外，蔡尚樺透露兩人近期正一同接受戲劇課培訓。江宏傑強調自己喜歡隨時做好準備，「希望能有戲劇上的新發展，我已經準備好了。」當媒體追問演出尺度時，江宏傑大方坦承不排斥吻戲，但唯獨對象「不能是蔡尚樺」，笑說因為兩人太熟了會尷尬；蔡尚樺也隨即嫌棄表示：「我寧願跟展元哥演（吻戲），也不能跟你！」

沒想到，江宏傑竟語出驚人，表示若對象是「錢姐」錢薇娟反而可以：「錢姐是尊敬的前輩，反而不會因為太熟有尷尬感。」一旁的蔡尚樺更順勢大爆料，揭露江宏傑私下的女神範本：「他覺得徐若瑄很漂亮！」

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