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「根本不配當社工」李怡貞怒轟 再補刀：只是社畜

男童凱剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔（右）。（資料照，記者羅沛德攝）男童凱剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔（右）。（資料照，記者羅沛德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師李怡貞針對「剴剴案」再度發聲，重砲怒批負責社工陳尚潔毫無自覺，不僅否認過失，甚至在法庭上反問「我要負什麼責任？」讓她直言：「根本不配當社工！」

1歲男童「剴剴」遭虐致死震驚社會，負責訪視的社工陳尚潔已遭檢方起訴，指控其涉嫌偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐，涉過失致死罪。然而陳尚潔仍堅稱自己無罪，並強調並非主責社工。

台北地院26日審理男童凱剴遭保母虐死案，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（資料照，記者羅沛德攝）台北地院26日審理男童凱剴遭保母虐死案，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（資料照，記者羅沛德攝）

對此，李怡貞在社群發文痛批，陳尚潔對責任毫無認知，「裝睡的人叫不醒」，更直言：「妳自認不用負責、不用通報，或許是因為妳根本不配當社工。」

她火力全開再補刀：「不配跟社工沾上一點點邊，就單純把自己當成一個社畜罷了。」言詞犀利，引發熱議。

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