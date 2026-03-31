剴剴案爆眾怒！涉案社工當庭嗆「要負什麼責」 律師怒揭駭人真相

「剴剴」虐死案涉案社工陳尚潔庭訊時一句「要負什麼責？」引爆社會怒火。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童「剴剴」虐死案，涉案社工陳尚潔涉及偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐遭控過失致死，庭訊時一句「要負什麼責？」引爆社會怒火。網紅律師李怡貞質疑所謂的訪視根本早有安排，怒指若沒有陳尚潔的處置，剴剴或許不會被移置到劉姓保母家受苦，一席話揭開訪視背後的駭人真相。

剴剴虐死案近日開庭審理，涉案社工陳尚潔被控偽造訪視紀錄且未依規定通報兒虐，恐涉及過失致死。庭訊時，陳尚潔對法官詢問責任問題竟回嗆「要負什麼責？」令外界難以置信。對此，律師李怡貞難掩憤怒直言不可思議，更表示剴剴當初正是由陳尚潔從周姓保母家移置到劉姓保母姊妹家，才開始遭受長期虐待。

請繼續往下閱讀...

李怡貞指出，如果沒有陳尚潔的決策，剴剴或許會被安置到其他保母家庭，就算最終仍送往劉姓保母家，也可能因及早訪視與通報而被發現異狀、獲得救援。李怡貞質疑所謂「無預警訪視」恐怕只是表面說法，實際上每次訪視都事先與保母約好時間，形同預告式訪視讓問題難以被及時發現。

李怡貞進一步指出，法規明定兒童及少年若疑似遭受不當對待，最晚須在24小時內通報，但陳尚潔卻被指控長達2736小時未通報，並以「保母說了算」為由延後訪視。李怡貞質疑，每次拖延訪視，是否只是等待傷勢恢復？且明明拍下剴剴疑似求救的照片卻仍未通報，她反問陳尚潔若自認不用負責，「那就別說自己是社工！」也呼籲法官在下個月審理時以法律釐清相關責任。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法