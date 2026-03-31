福原愛、橫濱男密婚生子 江宏傑現身祝福爆內幕：我早知道了

江宏傑與蔡尚樺出席《學測制霸》教材公益捐贈記者會。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕江宏傑與蔡尚樺今（31日）合體出席《學測制霸》教材公益捐贈記者會，江宏傑正面回應前妻福原愛在日本再婚生子的消息，更為搭檔蔡尚樺擋下與籃球員林秉聖的緋聞拷問，展現高情商。

去年底日媒報導，福原愛已與當初捲入不倫風波的「橫濱男」正式登記結婚，且已於夏天在日本順利產子。福原愛受訪時雖強調是在與江宏傑正式離婚後才交往，但也對過去造成的紛擾向家人致歉。

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江宏傑早知情福原愛密婚生子，大方祝福前妻。（記者王文麟攝）

今日江宏傑被問及此事，態度相當從容，平靜地表示：「當然啊，祝福，我是知道的。」 對前妻的近況早已掌握。至於自己的感情狀態，他則苦笑稱生活早已被工作與球隊裡的「小屁孩」填滿，對於尋找第二春，他隨緣表示：「自己再努力看看，沒有一定必須要。」

蔡尚樺被追問感情狀況，表示先專注工作。（記者王文麟攝）

另一方面，蔡尚樺與小8歲籃球員林秉聖傳出緋聞後，戀情動向始終是外界關注焦點，今被追問兩人進度，蔡尚樺不改低調作風，僅以「目前還是朋友」一筆帶過，坐在一旁的江宏傑展現「戰友愛」，隨即出聲化解尷尬：「工作真的比較重要，妳現在沒有另一半吧？」 巧妙幫蔡尚樺解圍。

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