選我正解！蔡阿嘎出現在兒子試卷上 考題竟與吳宗憲有關

蔡阿嘎（左）與兒子蔡桃貴的社群都有超過百萬人追蹤。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕百萬網紅YouTuber蔡阿嘎有兩個可愛兒子蔡桃貴與蔡波能，其中蔡桃貴也是個小網紅，IG擁有114萬人追蹤，臉書也有46萬粉絲，今（31日）蔡阿嘎分享兒子在學校的考試卷，自己竟出現在考題上，因此他笑稱自己絕對知道答案，笑言：「選我正解！」

蔡阿嘎名字驚喜出現在兒子考試卷上。（翻攝自IG）

蔡阿嘎在社群秀出兒子的國語科目考試卷，並提到：「蔡桃貴的考卷題目上有他爸。」試題內容則是關於直式信封書寫方式，有趣的是，出題者將蔡阿嘎當成收件人，寄件人則是綜藝主持人吳宗憲，其中第一題題目考小朋友，關於題目上的信封，哪個選項是錯誤？答案很明顯是（2）信封不需要貼上郵票。

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至於第二題的題目則考小朋友，直式信封上，寄件人和收件人的區別，題目為「你覺得這封信是誰寄給誰的信」，蔡阿嘎幽默以兒子蔡桃貴的口吻回答：「第2題答案：『憲哥寄給我爸』。」並笑稱：「選我正解。」

雖然出題老師是希望用名人帶入，讓小朋友更有感覺，但不少網友開始歪樓，看到信封上的地址，笑問蔡阿嘎何時又在中壢買了房子？另有網友糾錯，解釋中壢的郵遞區號應該是「320」，而非試題上印的「324」，那是平鎮區的郵遞區號。

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