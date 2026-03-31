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娛樂 最新消息

（影）舒淇再紅也不黏！馮德倫「她做她的」夫妻相處模式曝

〔記者鍾志均／台北報導〕馮德倫今（31）帶著自創動畫IP《Bucket Man》在台宣傳，話題不只在作品本身，連和舒淇「夫妻互動」也成為焦點。

馮德倫今（31）帶著自創動畫IP《Bucket Man》在台宣傳。（記者胡舜翔攝）馮德倫今（31）帶著自創動畫IP《Bucket Man》在台宣傳。（記者胡舜翔攝）

馮德倫談到與舒淇的夫妻互動。（記者胡舜翔攝）馮德倫談到與舒淇的夫妻互動。（記者胡舜翔攝）

回到現實，兩人的互動其實很平凡，馮德倫笑說：「她很忙，不要煩她。」新作預告雖然有給老婆看，但多半都是「成品完成後再給意見」，平常其實不會第一時間分享。

談到彼此的演藝工作，馮德倫語氣超淡定：「她做她的，我做我的。」表示舒淇偏文藝、情感路線，他則是電影、動畫、娛樂跨界。

只要有合作，馮德倫不計較頭銜。（記者胡舜翔攝）只要有合作，馮德倫不計較頭銜。（記者胡舜翔攝）

但話鋒一轉，只要有合作，馮德倫不計較頭銜，「我當副導也OK。」一句話看出「地位不是重點，默契才是。」

雖然不常干涉，但在合作作品時，兩人其實有交流。提到過去合作，馮德倫直接誇爆：「我拍《俠盜聯盟》的時候，也是找她來演，她是非常好的演員，也是很會帶演員的人。」

馮德倫甜誇舒淇。（記者胡舜翔攝）馮德倫甜誇舒淇。（記者胡舜翔攝）

馮德倫甜誇舒淇面對新人或小朋友演員，「那其實最難，她做得很好。」顯然這種「職場工作的互相欣賞」，比放閃更高級。

先前網路流傳有趣說法，馮德倫收藏的公仔空位要讓給舒淇放獎盃？對此，他笑稱：「那只是開玩笑啦。」實際上，新拿到的獎會先放家裡，久了才移到公司。

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