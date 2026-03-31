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娛樂 最新消息

51歲馮德倫還是宅！打造「水桶人」IP盼年輕人共鳴

港星馮德倫今帶著原創動漫IP《Bucket Man》來台宣傳。（記者胡舜翔攝）港星馮德倫今帶著原創動漫IP《Bucket Man》來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕港星馮德倫從演員、電影導演，到動畫創作者身分，今（31）帶著原創動漫IP《Bucket Man》來台宣傳，動畫故事融入校園霸凌、孤獨感與年輕人疏離現象。

《Bucket Man》「水桶人」的靈感來自一個頭戴桶子的同學，馮德倫反過來思考：「如果他是主角，故事會是什麼？」於是帶點孤獨、超級英雄的角色誕生，希望年輕的朋友有所共鳴。

51歲的馮德倫說，現在年輕人「滑手機多、交流少」，這些都成為創作養分。至於是否會想拍成真人版？他坦言路還很長，「先把動畫做好。」目前規劃朝影集發展，已剪出第一集雛形，但距離完整作品還有一段路，並強調沒有用AI，一切從角色打底開始。

馮德倫本身就有動漫魂，私下狂收公仔。（記者胡舜翔攝）馮德倫本身就有動漫魂，私下狂收公仔。（記者胡舜翔攝）

本身就有動漫魂的馮德倫，私下狂收公仔，自爆《七龍珠》、《北斗之拳》、《航海王》、《寶可夢》等全都有在追、在收，甚至收藏多到「一箱一箱堆辦公室」，完全就是資深宅魂。

馮德倫笑說自己還是大小孩。（記者胡舜翔攝）馮德倫笑說自己還是大小孩。（記者胡舜翔攝）

被問目前年過半百的狀態，馮德倫笑說「我還是大小孩。」笑稱過去對公仔收藏非常小心翼翼，包括開盲盒包裝，還用膠水貼邊，只是喜歡的玩具曾被父親覺得家裡位置不夠，全都丟了，問他是否難過生氣？他坦言長大後才發現，原來那些（公仔）有點珍貴。

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