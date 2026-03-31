正宗的「雪山救狐」 網笑：這版沒有醬板鴨

有網友貼出「最老的雪山飛狐」。（圖擷取自社群平台「Threads」，授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕近日一部AI短片「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」在社群平台上竄紅，後續還衍伸出許多劇情，社群平台「Threads」上有位網友曬出她父親的保存精良的舊版金庸《雪山飛狐》、《雪山外傳》，引來網友圍觀，笑稱「雪山飛狐裡面沒有提到任何醬板鴨」，原PO也打趣回覆「最老的狐狸在這裡」。

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原PO貼出遠流單色皮版本的《雪山飛狐（全）》、《飛狐外傳（一）》、《飛狐外傳（二）》，被詢問「為什麼要拍爸爸的舊版金庸？」，原PO回答「脆（Threads）上面的人會懂的」，並表示「最老的狐狸在這裡」，該貼文吸引近6萬人次瀏覽。

網友圍觀「雪山飛狐裡面沒有提到任何醬板鴨」。（圖擷取自社群平台「Threads」，授權提供）

留言區有位香港網友說明，所謂本傳的《雪山飛狐》其實是短篇，同冊收錄3個在人物情節都沒有關聯的短篇，另外2個短篇分別是是《鴛鴦刀》及《白馬嘯西風》，並以《雪山飛狐》為書名。香港網友表示若特別想看金庸但不想讀大長篇時，就會找這本來讀。另外，《飛狐外傳》劇情上也是是救了一隻狐狸才有的故事。

該篇貼文釣出許多金庸粉，「飛雪連天射白鹿」（笑書神俠倚碧鴛，為金庸14本著作的首字對聯）、「這個就太反璞歸真了」、「胡一刀的宿敵兼知己是苗人鳳，雪山飛狐胡斐之父是胡一刀，苗人鳳跟胡斐的孽緣難分難解」、「金庸不知道是否該慶幸已經駕鶴了，不然最近可能每天都有人@他是否在雪山救過一隻白狐」、「冷知識：雪山飛狐裡面沒有提到任何醬板鴨」、「雖然說是外傳，但其實是前傳，而且兩部可以獨立看，因為除了有少數同名人物，兩部劇情關聯其實不多」。

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