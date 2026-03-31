柯一正怒槓違停！開砸挨告自嘲「該關多久都準備好了」：重點是尊重

〔記者李紹綾／台北報導〕77歲金牌導演柯一正2024年11月因自家車庫遭違停堵死，憤而對車輛動粗遭起訴。他今（31日）出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會時，再度還原整個調解過程，自嘲準備好「該關就關」。

柯一正透露4月底將正式開庭。面對法律責任，他態度坦蕩，一開始就向警察「一五一十全部招認」，但他最過不去的，是台灣社會對「出入口空間」的極度不尊重。

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柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）

回憶先前的調解過程，柯一正直呼根本是場鬧劇，對方先是狂打電話說塞車會遲到，讓他整整等了40分鐘，他納悶說：「他說塞車，可是我也是坐計程車去的，我並沒有塞車，從台北任何一個地方去很快就會到，我覺得這是故意的。」

最讓他傻眼的是，對方出現立刻開口索賠11萬卻拿不出報價單：「因為他一來就是說11萬，而且沒有修理清單，所以當然沒有談下去。」他不解對方既然不想認錯道歉，為何要答應調解，「浪費大家時間心力。何必？」

柯一正出席《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）

柯一正拿出手機展示今天早上拍的照片，苦笑說家門口又被別台車擋住，透露平時遇到擋路的，通常只會貼個「這樣不太禮貌」的紙條，但事發當晚他急著出去卻被徹底「封印」，加上對方留的名片號碼小到手電筒都照不清，才讓他決定「不再只是警察來開走就算了」。

談到未來判決，柯一正展現大前輩的硬頸精神：「我已經打定主意法官說該付多少就付多少，該關多久就關多久，我已經準備好了。」他強調這不只是錢的問題，而是要讓不尊重別人時間與空間的人學到教訓。

若停車亂象不解決，柯一正說：「如果門口因為沒有畫線，他可以停，我覺得這樣就太糟糕了，那是人出入的地方，你要給人家尊重。」他呼籲大眾重視停車倫理，不要為了自己方便，就把別人的門口當理所當然的車位。

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