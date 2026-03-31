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娛樂 電視

林倪安開撕渣男藝人！控「37歲朱先生」約砲打女友 經紀人回應了

〔記者傅茗渝／台北報導〕昔爆介入統一獅教練高志綱婚姻的女星林倪安，再度於社群平台投下震撼彈，她連發三篇長文，指控一名「37歲自稱知名藝人朱先生」私生活極度混亂，不僅涉及暴力、到處約砲，甚至讓女生連續服用避孕藥。林倪安更PO出遮臉電視畫面截圖，種種線索指向男團GTM出身的朱宇謀（Wish），引發高度關注。

林倪安開戰「37歲朱姓男星」，對象為朱宇謀。（翻攝自Threads）林倪安開戰「37歲朱姓男星」，對象為朱宇謀。（翻攝自Threads）

林倪安在文中揭露，該名朱先生對外營造知性形象，私下卻行徑惡劣。她爆料對方曾動手打歷任女友，且隨身包包、車上、櫃子裡「到處放滿保險套」，並警告女性：「約出門都是有目的，千萬不要喝他的酒或抽他的菸。」她更心寒透露，男方以「妳是網紅、有負評」為由，拒絕公開關係，稱是為了保護感情，實際上卻被抓包出沒在其他女生家或飯店。林倪安憤怒表示，對方三天前才搬走，竟還要求：「隨時隨地都可以回來找我。」甚至留下一堆衣物，「叫我要幫他洗好內褲」。

林倪安更PO出遮臉電視畫面截圖，線索指向男團GTM出身的朱宇謀。（翻攝自Threads）林倪安更PO出遮臉電視畫面截圖，線索指向男團GTM出身的朱宇謀。（翻攝自Threads）

最令林倪安無法忍受的是對方的冷血態度。她自曝曾為對方連續吃了3次避孕藥，導致隔月經痛倒在地板暈倒，男方見狀卻冷回：「你知道你睡在地板嗎？」、「去醫院有醫師診斷證明嗎？」此外，林倪安也收到其他受害女藝人的私訊，指控該男手法如出一轍：「發生完關係之後，認識更有名的女藝人就轉身換對象，妳不夠有名就只能當他的普通朋友。」

朱宇謀遭影射渣男，林倪安痛揭經痛暈倒被冷回。（翻攝自Threads）朱宇謀遭影射渣男，林倪安痛揭經痛暈倒被冷回。（翻攝自Threads）

針對林倪安的指控，朱宇謀經紀人表示，雙方曾嘗試相處，但溝通後認為不適合繼續發展；對於過程中若有讓女方感到不適的地方，深感抱歉並祝福對方。若後續有散布不實資訊的情形，將會採取法律行動以保護自身權益。

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