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逐玉粉底液將軍挨轟！ 胡采蘋列美男將軍史 嗆爆：老共大驚小怪

中國古裝劇《逐玉》近期話題不斷，不料因男演員妝容太精緻而引來包括軍媒旗下新媒體的抨擊，意外引爆輿論。（圖擷取自微博）中國古裝劇《逐玉》近期話題不斷，不料因男演員妝容太精緻而引來包括軍媒旗下新媒體的抨擊，意外引爆輿論。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國古裝劇《逐玉》近期話題不斷，不料因男演員妝容太精緻而引來包括軍媒旗下新媒體的抨擊，意外引爆輿論。對此，財經網紅胡采蘋直言，《逐玉》我是完全看不下去啦，一集都看不完，但什麼「粉底液將軍遭批」，真的太好笑了，對中國歷史最無知的果然就是中國共產黨。

胡采蘋列美男將軍史。（翻攝臉書）胡采蘋列美男將軍史。（翻攝臉書）

據悉，「逐玉」改編自中國網路文學，3月開播以來在中國、東南亞爆紅，在影視平台登頂多國榜單。劇中男演員張凌赫飾演的武將謝征本應殺伐果斷、氣場凌厲，但謝將軍每次登場卻是妝容精緻，面容光潔、皮膚白皙、盔甲華美，使中國網友戲稱為「粉底液將軍」。

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，中國歷史上明明一堆美將軍，蘭陵王高長恭就是超級美男子，陰柔絕美到上戰場要戴面具，不然不夠嚇人。高長恭可是北齊戰神，五百騎兵突破幾萬大軍包圍，「人家不用粉底液就美出天際好」。還有三國周郎赤壁，周瑜不是氣質大帥哥？羽扇綸巾，談笑間檣櫓灰飛煙滅，三國男神戰力破表。

胡采蘋接著說，太多人了，還有隋文帝獨孤皇后的爸爸獨孤信，雖然是北周名將，但是因長得太帥，女兒們又美又有家世，結果他家裡出了三朝皇后，總共三個皇帝女婿，一大堆皇帝外孫。

就算是近代，老蔣總統手下一堆美將軍，張靈甫根本可以偶像劇出道，秦漢的爸爸孫元良可以生出秦漢，年輕時也是不錯的。

胡采蘋無奈地說，「就只有土八路的中國共產黨才在那邊大驚小怪，以為每個將軍都是長津湖泥巴臉。每次都是一堆台獨在講解中國歷史我們也是很尷尬。」

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