夏語心瘋小白球「睡夢爆碼數」 林可超軟Q體位全場看呆

夏語心（右）自律成痴，睡覺竟變「握桿姿勢」。（17LIVE提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓星帶起的高爾夫時尚風潮正式席捲台灣直播圈！17LIVE全新運動淘汰賽實境節目《SwingGirls》將於4月1日首播。節目邀請藝人夏語心擔綱主持，帶領林可、安希等6位人氣主播挑戰從零開始的高爾夫球極限訓練，爭奪代表台灣出戰企業賽的資格。

空手道高手小紜兒自爆黑歷史。（17LIVE提供）

身為「小白球狂熱份子」，夏語心透露剛接觸高爾夫球時，好勝心極強的她每天苦練，即便出外景到屏東，回台北已深夜11點，仍要背著球桿衝練習場，直呼：「我每天不是在練球，就是在去練球的路上。」

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羅志祥御用教練坐鎮，實力擔當妍兒震撼全場。（17LIVE提供）

由於練得太勤，夏語心自爆連做夢都離不開球場，睡醒時發現手竟維持「握桿姿勢」，甚至還會對著男友說夢話問：「現在球的位置到洞口有幾碼？」讓男友聽了哭笑不得。經過多年苦練，她目前最好成績已達96桿。

安希「運動神經差」靠穿搭取勝。（17LIVE提供）

啦啦隊女神林可雖是高爾夫球小白，但憑藉過去田徑與排球的運動底子，現場大秀驚人柔軟度，更自信喊話：「只要撐住，就是贏家！」而外表甜美的小紜兒竟是空手道黑帶高手，她尷尬自爆初學時曾把球打到牆壁反彈，擊中隔壁球道的男生，讓她直呼想原地消失。

啦啦隊女神林可「超軟Q」圈粉。（17LIVE提供）

安希自認是「跌倒系」代表，連100公尺跑起來都像1公里，但她憑藉專業的高球穿搭被封為「最有架勢選手」。而國標舞老師顏小芋參賽原因超催淚，她表示父母長年不在身邊，高爾夫球是爸媽最愛的運動，為了增加與家人的連結，她不惜卸掉心愛的指甲、忍受曝曬也要參戰。

顏小芋為親情忍痛卸甲。（17LIVE提供）

為了將新手打造成專業球員，節目請來羅志祥也指名的冠軍教練亞當坐鎮指導。在一片新手群中，主播妍兒以學球三年、最佳成績92桿的實力現身，讓夏語心驚呼：「妳是來應徵助教的吧！」

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