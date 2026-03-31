只愛美人不愛江山！元配過世 王文洋稱終身不再娶

王文洋一度可望成為台塑集團接班人，卻在30多年前爆出與呂安妮師生不倫戀，遂與接班擦身而過。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕將在後天歡度75歲生日的宏仁集團總裁王文洋，今（31）日爆出新戀情，被直擊與一名清秀長髮女子現身台北市區逛街，2人是相差54歲爺孫戀，他一度可望成為台塑集團已故創辦人王永慶接班人，卻在30多年前與論文指導學生呂安妮爆出師生不倫戀，與接班擦身而過。

王文洋元配陳靜文2007年因病過世，他曾在接受媒體專訪時強調，今生絕不簽第2張婚姻賣身契，之後與呂安妮分手，也實踐終身不再娶承諾，但圍繞身邊的花邊始終不斷。

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他與「人生伴侶」呂安妮在2017年分手。（資料照）

身為台塑集團創辦人王永慶長子，王文洋與元配陳靜文育有一對子女，1995年他與呂安妮傳出緋聞，未婚生下1子，王呂戀在當時被形容是台版「只愛美人不愛江山」。

元配陳靜文過世後，王文洋受訪曾表示對陳靜文很感恩，在他人生最不好時陪伴一起走過，「雖然心裡曾想過要離婚，但從未對她講出來。」當時更稱不打算與呂安妮結婚，而且不管在陳靜文過世前或後，呂安妮也從來沒有明示或暗示過。

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