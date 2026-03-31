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誰還記得他？凌峰《八千里路》經典回歸 突發「重大計畫」尋接班人

〔記者傅茗渝／台北報導〕還記得當年守在電視機前，跟著光頭造型、幽默風趣的凌峰走遍大江南北嗎？台灣電視史上首個介紹中國風土民情的經典節目《八千里路雲和月》，在開播37年後的今日（31日），由財團法人民族文化教育基金會正式宣佈啟動「學術補助計畫」，首度系統性開放這批珍貴的時代影像，並提供研究補助金，鼓勵學術界重新解讀這座文化寶庫。

凌峰與大舅重逢擁抱。（財團法人民族文化教育基金會提供）凌峰與大舅重逢擁抱。（財團法人民族文化教育基金會提供）

出生於1945年的凌峰，早年以實力派歌手身分奪下第20屆金鐘獎男歌唱演員獎，在綜藝舞台上以靈活身手與幽默感成為家喻戶曉的「大哥」。1987年，他毅然帶領團隊遠赴中國進行田野拍攝，1989年節目正式開播，連播六年、三百多集的內容，穿梭於農村與街頭，用「邊訪邊唱邊笑鬧」的接地氣風格，打破當時生硬的社教節目框架。

凌峰與群眾圍觀監視器。（財團法人民族文化教育基金會提供）凌峰與群眾圍觀監視器。（財團法人民族文化教育基金會提供）

獨特的節目魅力，讓凌峰在1990年成功轉型，摘下第25屆金鐘獎教育文化節目主持人獎。凌峰民國79年個人出資成立「財團法人民族文化教育基金會」，將節目的影響力轉化為實際行動。對於此次開放影像研究，凌峰感性表示：「《八千里路》不只是老節目，更是保存了一個時代現場影像的寶庫，讓當年陪我們看世界的老朋友，能被新世代重新看見。」

凌峰拍攝現場（與王楠）。（財團法人民族文化教育基金會提供）凌峰拍攝現場（與王楠）。（財團法人民族文化教育基金會提供）

凌峰故宮門前走路。（財團法人民族文化教育基金會提供）凌峰故宮門前走路。（財團法人民族文化教育基金會提供）

「八千里路影像研究學術補助計畫」於今日正式發布，邀請各大專院校教師、研究者及研究生參與。計畫旨在從歷史、社會、文化等多面向重新梳理這批橫跨數十年的經典影像，並提供實質研究補助金申請，希望這批珍貴的「時代現場」能成為研究華人社會變遷的重要教材。

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