「台灣孔劉」開工又出事！梁赫群GD照變潘美辰

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視熱門節目《姊妹亮起來》日前熱鬧開工！主持人梁赫群、嚴立婷與來賓張立東、楊皓如、啦啦隊女神檸檬及營養師方慈聲齊聚慶祝。製作團隊特別準備了寫有「台灣孔劉」與「盛世美嚴」的專屬應援拉旗作為開工禮，沒想到這份「驚喜」竟演變成一場相愛相殺的吐槽大會。

自封「台灣孔劉」的梁赫群，近年周邊商品出不停，從馬年年曆、抱枕到特製Labubu應援物應有盡有。當應援拉旗一拉開，身為「周邊收藏大戶」的張立東立刻嚇喊：「我認得你們！這次又要送什麼？好可怕喔！」

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製作團隊製作寫有「台灣孔劉」與「盛世美嚴」的專屬應援拉旗。（民視提供）

更毒舌的是，當眾人討論起拉旗右下角梁赫群模仿GD（權志龍）戴帽子的造型時，張立東語出驚人：「這是潘美辰嗎？」瞬間引發全場驚呼，連嚴立婷都趕緊出聲制止要他不要亂說，場面極度失控。

梁赫群在現場驕傲表示，自己的周邊商品在網路上抽獎反應熱烈，常有數百位網友競爭個位數名額。這番話讓一旁的楊皓如聽不下去，當眾開砲吐槽：「那些網友家裡是鬧鬼嗎？是不是拿回去避邪用的？」讓全場笑到噴飯。

梁赫群GD造型被誤認是潘美辰。（民視提供）

不過，這款拉旗倒也不是人見人嫌，啦啦隊女神檸檬就開心地表示，剛好新家落成，要把這面旗幟放在客廳當擺飾；楊皓如則打趣說，要把印有嚴立婷超兇表情的「嚴哥」旗幟放在汽車擋風玻璃，不僅能保護車子，還能威嚇路人。

《姊妹亮起來》製作團隊特別準備了寫有「台灣孔劉」與「盛世美嚴」的專屬應援拉旗。（民視提供）

面對團隊的用心，嚴立婷感性表示感謝觀眾支持，承諾今年會帶給大眾更多流行生活新知與歡樂。而自稱「頭號鐵粉」的張立東也放話，最近出國行程多，會把這面充滿台灣特色的應援旗帶到國外旅遊，介紹給外國人認識「台灣孔劉」的獨特魅力。

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