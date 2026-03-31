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娛樂 音樂

大咖歌后泣不成聲 緊急喊卡道歉內幕曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后彭佳慧暌違十年登大馬雲頂開唱，變身「許願池女神」有求必應，不僅數度安可連唱八首點播歌曲，甚至連歌迷台下大喊「脫掉」要她陪聊也照辦，讓大馬歌迷直呼：「苦等十年也值得！」

彭佳慧開放點歌數度安可。（南炬文娛提供）彭佳慧開放點歌數度安可。（南炬文娛提供）

彭佳慧上週末在雲頂世界雲星劇場舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，延續小巨蛋的氣勢，吸引各地歌迷前來朝聖，為此彭佳慧特別祭出「限定曲目」與三套全新華服的雙重彩蛋寵粉。

彭佳慧再登大馬雲頂開唱。（南炬文娛提供）彭佳慧再登大馬雲頂開唱。（南炬文娛提供）

她一口氣展現國、台、客三語唱功，在演繹江蕙經典《家後》時，因為見到台下多位女歌迷被歌聲感動落淚，感性的她竟也「淚腺失守」，當場無預警爆哭到泣不成聲，甚至一度喊卡暫停；彭佳慧哽咽表示：「對不起，這首歌真的太好哭了，我唱不下去……」成為當晚最催淚的經典時刻。

彭佳慧展現三聲帶唱功。（南炬文娛提供）彭佳慧展現三聲帶唱功。（南炬文娛提供）

開場時她穿上一套改良自去年小巨蛋演唱會的亮粉緊身禮服，外罩一件帥氣外套，沒想到一唱完《回味》後竟有歌迷瘋狂敲碗「脫掉」，彭佳慧聽完後直接當眾解開外套，俏皮直喊：「馬來西亞的朋友在想什麼？好啦，脫掉比較好聊天！」隨後自爆：「這套禮服超緊！因為我剛剛才吃完一整盒海南雞飯，這樣才有力氣唱歌給你們聽！」而在換上另外一套亮綠色造型時，彭佳慧特別把這套稱為「青蘋果裝」，更打趣笑稱：「一天一蘋果，病痛遠離我，你們要一直靠近我，身體才會越來越健康！」逗得歌迷笑聲不斷。

彭佳慧被觀眾要求脫外套。（南炬文娛提供）彭佳慧被觀眾要求脫外套。（南炬文娛提供）

有趣的是，相隔十年重返雲頂開唱，她透露每次上山的路途其實是「歷經千辛萬苦」，因為山路曲折加上容易暈車，她一到飯店就大吐一場，笑說：「所以我下車吐完就開始狂吃美食補回來！」在主辦單位「南炬文娛」的貼心安排下，狂掃心心念念的炒粿條與海南雞飯，還不忘帶走肉骨茶包當伴手禮。

彭佳慧穿上「青蘋果」裝 。（南炬文娛提供）彭佳慧穿上「青蘋果」裝 。（南炬文娛提供）

2026年正值彭佳慧出道三十週年，大馬雲頂站成為她馬年開春的首場大型演出，展望未來音樂工作計劃，彭佳慧透露「一路這樣愛過來」巡演將在四月暫告一段落，緊接著將全力投入三十週年的全新作品與巡演規劃，她期許自己能持續「突破框架」，「三十週年的醞釀從去年就開始了，我會繼續感受生活，創造更多值得紀錄的回憶，跟大家一起收藏！」

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