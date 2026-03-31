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娛樂 電視

李多慧新身分曝光！爆拍攝現場「開口要求多NG」

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神李多慧旋風再度席捲全臺，向來以活力熱舞形象深植人心的她，這次華麗轉身，受邀擔任「115年牌照稅推廣大使」。在近日曝光的廣告拍攝花絮中，李多慧換下啦啦隊服，改以簡約俐落的造型亮相，展現出知性且可愛的全新面貌。

啦啦隊女神李多慧於115年牌照稅拍攝現場，表示最喜歡吃夜市美食地瓜球。（新視紀整合行銷提供）啦啦隊女神李多慧於115年牌照稅拍攝現場，表示最喜歡吃夜市美食地瓜球。（新視紀整合行銷提供）

拍攝現場為了營造生活感，特別準備了李多慧最愛的「地瓜球」作為道具。沒想到地瓜球一端上桌，女神眼神立刻發亮，完全藏不住吃貨本色。她事後受訪時俏皮自爆，拍攝時心裡有個小算盤：「原本希望能多NG幾次，這樣就能名正言順地多吃幾顆。」對於能結合興趣與工作，李多慧感到相當興奮，大讚：「臺灣夜市的鹹酥雞、滷味、地瓜球我通通都愛，能邊吃邊拍簡直是夢幻工作！」

曾成功挑戰機車環島的李多慧，對臺灣的人文風景情有獨鍾。她透露自從上次騎車環島後，就被臺灣迷人的風景深深吸引，現在最大的願望就是能在臺灣買車，載著朋友去更多地方探索。不過，買車容易養車難，女神也沒忘記大使職責，專業地提醒全臺車主4月1日至4月30日為牌照稅繳納期間。她鼓勵民眾多加利用「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳，或透過8大繳納管道準時繳納。

啦啦隊女神李多慧於115年牌照稅拍攝現場，表示最喜歡吃夜市美食地瓜球。（新視紀整合行銷提供）啦啦隊女神李多慧於115年牌照稅拍攝現場，表示最喜歡吃夜市美食地瓜球。（新視紀整合行銷提供）

被問到最推薦的繳費方式，李多慧展現超強推廣功力，直言：「絕對是手機行動支付！」 她更打趣地形容，只要手機在手，動動手指就能完成繳納，繳費的速度「比我吃完一包地瓜球還快」，省下的時間剛好可以去逛夜市吃最愛的滷味。

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