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首度公開婚後冰箱！Tiffany甜喊婆婆「媽媽」：感受到滿滿寵愛

少女時代成員Tiffany今年2月和卞耀漢宣布結婚。（翻攝YouTube）少女時代成員Tiffany今年2月和卞耀漢宣布結婚。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕少女時代成員Tiffany今年2月與演員卞耀漢登記結婚，正式邁入人生新階段。新婚不久的她，近日與隊友孝淵一同登上綜藝節目《拜託了冰箱》，首度公開婚後生活的一角，冰箱內容也意外成為討論焦點。

節目中，Tiffany帶來自家冰箱，裡頭整齊擺滿各式韓式家常菜，包括涼拌菠菜、玉子燒及炒小魚乾等，畫面相當豐盛。不過當孝淵看到滿滿保鮮盒時，忍不住笑虧：「這怎麼可能是妳做的？」讓現場氣氛瞬間輕鬆起來。對此，Tiffany則有些害羞地坦承，這些料理其實全是婆婆親手準備，還特地送給她，並甜蜜表示自己「收到了滿滿的寵愛」，甚至自然地以「媽媽」稱呼對方，展現親密的婆媳關係。

Tiffany與隊友孝淵參與綜藝節目《拜託了冰箱》。（翻攝YouTube）Tiffany與隊友孝淵參與綜藝節目《拜託了冰箱》。（翻攝YouTube）

這段分享也讓不少粉絲特別有感。事實上，Tiffany自小在美國成長，12歲時便經歷母親離世，成長過程中缺少母愛陪伴。過去她在談及母親時曾數度落淚，如今婚後在家庭中再次感受到溫暖，也讓外界感到欣慰。

回顧兩人戀情，Tiffany與卞耀漢因合作戲劇《逆貧大叔》結識，起初僅維持同事關係，直到拍攝結束後才逐漸發展為戀人，並於去年底公開戀情。今年2月兩人低調完成結婚登記，Tiffany也成為少女時代中首位步入婚姻的成員。

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