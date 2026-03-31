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娛樂 電視

林柏宏抗拒「訊息轟炸」有奇招 斷訊7天隱居瑞典：沒手機更放鬆

林柏宏遠征瑞典荒野徒步，體悟「沒手機也照樣過」。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）林柏宏遠征瑞典荒野徒步，體悟「沒手機也照樣過」。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林柏宏擔任《Marie Claire Taiwan美麗佳人》4月號封面人物，在訊息無孔不入的時代，他有一套獨門的「數位排毒」法。只要天氣好，就會出門慢跑或帶狗狗散步，把腦袋裡的雜訊通通排空。他笑著透露，如果跑步時遇到經紀人瘋狂傳訊，他自有一套對策：「我就會直接回傳一張滿頭大汗的跑步自拍，他看到照片就會明白我的意思了。」用一張充滿生命力的自拍代替文字，帥氣宣告自己正處於「離線狀態」。

林柏宏靠慢跑、閱讀找回MeTime。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）林柏宏靠慢跑、閱讀找回MeTime。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

林柏宏對「離線」的嚮往，源自8年前一場瑞典健行。當時他剛拍完古裝劇《小女花不棄》，特別請假飛往大半個地球外的荒野徒步7天。他回憶第一天大家還死守著手機，但隨著深入山林、訊號徹底消失，所有人反而開始觀察身邊的風景與夥伴。他坦言，那種完全不知道世界發生什麼事的感覺，竟帶來前所未有的放鬆：「我發現就算不接收外界資訊，生活依然照常運行，斷訊反而讓我卸下許多壓力。」

林柏宏遠征瑞典荒野徒步，體悟「沒手機也照樣過」。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）林柏宏遠征瑞典荒野徒步，體悟「沒手機也照樣過」。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

2026年已走過四分之一，面對即將到來的密集拍攝，林柏宏更有意識地管理自己的身體與心靈。他深知身體是演員最重要的工具，除了靠運動維持敏銳度，最近更練習在睡前「強迫斷網」。他捨棄滑手機的壞習慣，改翻閱《別對每件事都有反應》這類紙本書，在文字中找回入眠前的穩定心境。

林柏宏靠慢跑、閱讀找回MeTime。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）林柏宏靠慢跑、閱讀找回MeTime。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

對林柏宏而言，這些習慣不只是維持身材，更是為了讓自己活得更「有機」。在忙碌的演員生涯中，他透過慢跑與閱讀為自己保留珍貴的MeTime。這份數位解方看似簡單，卻是他維持專業狀態的必要練習。

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