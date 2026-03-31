恭喜！南霸天歌王離婚24年 高雄嫁女兒送上千萬新房

〔記者陽昕翰／台北報導〕「南霸天歌王」七郎歡喜嫁女兒，日前在高雄舉辦婚禮，這場婚禮不僅是地方盛事，豪記旗下包括台語歌后張秀卿、林姍、吳俊宏現身祝賀，現場星光熠熠，展現出豪記大家庭深厚的情誼，七郎更霸氣送給愛女千萬新房當新婚賀禮。

在台語歌壇闖蕩多年，以渾厚嗓音與豪邁台派形象深植人心的七郎，私底下是出了名的「女兒控」。據悉，七郎對愛女從小極盡寵愛，父女感情濃厚。婚禮當天，一向在舞台上霸氣十足的七郎，在牽著女兒走上紅毯並將手交給女婿的那一刻，也難掩激動情緒，淚水潰堤。

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七郎（左二）的女兒出嫁，日前在高雄舉辦婚禮。（豪記唱片提供）

七郎感性表示：「已離婚24年，雖然女兒跟著老婆，但是小孩7歲起，我就堅持親自接送上下學，一直照顧到讀完碩士，長達25年的父女溫馨接送情，父兼母職的全力愛她，唱歌唱了一輩子，看過無數大場面，但今天牽著女兒的手，心裡還是酸酸的，很不捨。但我相信女婿會給她一輩子的幸福。」這份深深的父愛，讓在場賓客為之動容。現場七郎更應女兒要求獻唱金曲《哈酒》，演唱時淚水再度潰堤，在台下的女兒也頻頻拭淚。

除了藝能界的友人，還有許多地方政商名流到場。現場佈置溫馨而不失大氣，處處流露出七郎對這場婚禮的用心，以及對女兒未來生活的祝福。許多鄉親表示，七郎平時為人海派、重情重義，看到他能夠親手牽著心愛的女兒步入禮堂，大家也都感到非常欣慰。

七郎（左二）嫁女兒，豪記唱片同門張秀卿、林姍與吳俊宏齊聚祝賀。（豪記唱片提供）

婚禮現場的高潮，身為豪記唱片大姐大的金曲歌后張秀卿，當天一現身便展現超強氣場與幽默感。張秀卿與七郎有著多年的戰友情誼，她笑說：「七郎大哥嫁女兒，就像我們家辦喜事一樣，一定要來熱鬧一下！」

張秀卿被好友的喜訊感動，直說：「我都被感動到哭。」她更想到自己的愛女林莉，「幻想著日後我當丈母娘的畫面，我應該也會哭到不行吧，對於女兒的人生規劃，只要她開心我都祝福！」近來張秀卿正忙著全力準備7月11日在大臺南會展中心舉行的「辣妹駕到2演唱會」。

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