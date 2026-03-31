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娛樂 日韓

「最帥主廚」速水茂虎道丟震撼彈！宣布退社人生重開機

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「最帥主廚」速水茂虎道今（31）丟出震撼彈，在演藝圈打滾超過20年後，正式宣布離開老東家研音；消息一出，粉絲瞬間錯愕：「怎麼這麼突然？」

速水茂虎道在IG親自發文，語氣相當誠懇，不只向大家致歉，也罕見回顧自己一路走來的心路歷程。從懵懂新人到站穩演藝圈，速水坦言，當年連方向都抓不準，是靠著工作夥伴與粉絲一路扶持，才走到今天。

速水茂虎道4月起將迎來全新跑道。（翻攝自IG）速水茂虎道4月起將迎來全新跑道。（翻攝自IG）

他感性表示：「這些相遇，都是我最重要的資產。」但比起感傷，這次更像是一次「重新開機」。

速水茂虎道強調，4月1日開始將是全新起點，未來會持續努力，帶來更多讓大家開心的作品。另一邊，研音也同步宣布官方網站直接關閉，象徵這段長達多年的合作正式劃下句點。

速水茂虎道發文宣布離開老東家。（翻攝自IG）速水茂虎道發文宣布離開老東家。（翻攝自IG）

速水於2002年透過朝日電視台電視劇《辣妹逮捕令》出道，2005年以《極道鮮師》走紅。2011年4月至2019年3月期間，他在日本電視台晨間節目《ZIP!》中主持料理單元「MOCO’S Kitchen」。

2013年，他將節目中介紹的食譜整理出版成料理書，並榮獲法國「世界美食書大獎」日本料理部門冠軍，因此被視為演藝圈中數一數二的料理高手；私生活方面，他於2019年8月與女演員平山綾結婚。

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