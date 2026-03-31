主播吳中純長眠地曝光 夫婿梅聖旻淚送最後一程

梅聖旻（左）昨陪愛妻吳中純走完人生最後一程。（翻攝自梅聖旻臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播吳中純上個月25日因淋巴癌病逝，享年58歲，老公、中視前體育主播梅聖旻，女兒梅嬿翎21日舉行安息聚會，昨（30）日將骨灰安置於靈骨塔「基督教生命紀念館」，送別吳中純最後一程。

梅聖旻30日在臉書發文表示，一早買了吳中純最愛的玫瑰花，並用其之前買的小花瓶搭配，希望可以讓老婆自在地移到長眠地。

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下午2點，女兒抱著骨灰罈，梅聖旻開著車從禮儀公司前往紀念館，過程中還特地繞路經過住家門口，「前座的女兒，低聲跟抱在懷裡的媽咪說：『媽，我們到信義區松平路的家了。』車內空氣一下凝結，眼淚止不住，從前的回憶對話，全部湧現。」

至於吳中純長眠地，梅聖旻最終挑選其熟悉的信義區，距離住家開車10分鐘，「右手邊看得到101，小純，那就是我們家的方向，而且大樓氣派，會館明亮通透，有豪宅規模。中純愛住高樓層，媽媽家，大姐家也都近，家人、親友、北醫同學想來，都在蛋黃區的範圍內。」

梅聖旻哀傷說：「小純，妳應該會喜歡這環境，請安心回歸主懷，明天開始，我和女兒試著做更好的自己，那應該也是妳想看到的我們，對吧？愛妳的老公，明早再來看妳。」

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