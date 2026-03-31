自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔擔任史特龍保鑣成傳奇 資深港星施明驚傳病逝

昔擔任史特龍保鑣成傳奇 資深港星施明驚傳病逝施明過世享壽74歲，她的兒子李泳漢遺憾未能送別母親。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深港星施明驚傳不幸在本月21日因肺炎過世，享壽74歲，消息由其子李泳漢出面證實，施明曾在1982年好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）赴香港宣傳電影《第一滴血》時擔任保鑣，在當時成為一段傳奇經歷。

施明兒子李泳漢30日向香港媒體證實母親死訊並悲痛說：「我很想跟著母親一起去，不想送她最後一程。」港媒報導，施明2022年12月不慎在家中跌倒重創頭部，接受開腦手術並住院接受治療1年，最後出院跟家人團聚。

她頭部開刀出院，去年難得和家人聚餐，當時的施明（前排中）氣色極佳。（香港星島日報）她頭部開刀出院，去年難得和家人聚餐，當時的施明（前排中）氣色極佳。（香港星島日報）

多年來照顧施明的李泳漢憶述母親生前病況，他一度泣不成聲：「其實媽媽一直有去醫院做例行檢查，這幾年都沒有大問題，就算住院，通常住幾天就可以出院。」近日施明因血壓變高而再次住院，最後連母親最後一面都沒見到，李泳漢受訪時難掩悲傷。

昔擔任史特龍保鑣成傳奇 資深港星施明驚傳病逝年輕時的施明外型美麗。（香港星島日報） ​

出身演藝世家的施明，1970年進入麗的映聲第五期藝員訓練班，與港星劉松仁、已故李影等人為同期同學，過去活躍於影視圈，曾參演《哪吒》石磯娘娘、《俠盜風流》上官燕等多部作品。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中