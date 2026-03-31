昔擔任史特龍保鑣成傳奇 資深港星施明驚傳病逝

施明過世享壽74歲，她的兒子李泳漢遺憾未能送別母親。（香港星島日報）



〔娛樂頻道／綜合報導〕資深港星施明驚傳不幸在本月21日因肺炎過世，享壽74歲，消息由其子李泳漢出面證實，施明曾在1982年好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）赴香港宣傳電影《第一滴血》時擔任保鑣，在當時成為一段傳奇經歷。

施明兒子李泳漢30日向香港媒體證實母親死訊並悲痛說：「我很想跟著母親一起去，不想送她最後一程。」港媒報導，施明2022年12月不慎在家中跌倒重創頭部，接受開腦手術並住院接受治療1年，最後出院跟家人團聚。

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她頭部開刀出院，去年難得和家人聚餐，當時的施明（前排中）氣色極佳。（香港星島日報）

多年來照顧施明的李泳漢憶述母親生前病況，他一度泣不成聲：「其實媽媽一直有去醫院做例行檢查，這幾年都沒有大問題，就算住院，通常住幾天就可以出院。」近日施明因血壓變高而再次住院，最後連母親最後一面都沒見到，李泳漢受訪時難掩悲傷。

年輕時的施明外型美麗。（香港星島日報） ​



出身演藝世家的施明，1970年進入麗的映聲第五期藝員訓練班，與港星劉松仁、已故李影等人為同期同學，過去活躍於影視圈，曾參演《哪吒》石磯娘娘、《俠盜風流》上官燕等多部作品。

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