Lisa再創紀錄！成K-POP首位駐唱拉斯維加斯 席琳狄翁、愛黛兒都唱過

Lisa將於拉斯維加斯舉辦首場個人駐唱秀。（翻攝IG）



〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa再度寫下職涯新里程碑。她近日宣布將於美國拉斯維加斯舉辦個人首個駐場演出「Viva La Lisa」，演出地點選在知名的凱薩宮酒店「羅馬競技場」（The Colosseum at Caesars Palace），預計在今年11月13、14日以及11月27、28日兩個週末登場。消息曝光後，立即引發全球粉絲關注，也讓Lisa成為首位在拉斯維加斯舉辦駐場秀的K-POP藝人。

「羅馬競技場」是拉斯維加斯極具代表性的表演場館，過去曾迎來席琳狄翁、愛黛兒等國際天后長期駐唱，因此被視為許多歌手的重要舞台。此次Lisa將在該場地舉辦個人駐場演出，也被外界視為她在國際娛樂市場影響力持續提升的重要象徵。

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近年Lisa在音樂領域持續拓展個人版圖。她去年推出首張個人專輯《Alter Ego》，並與BLACKPINK完成大型巡演活動，上個月也推出全新EP《Deadline》，展現多元音樂風格。透過個人作品與團體活動並行，她在全球流行音樂市場的能見度持續攀升。

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