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娛樂 最新消息

吃超過20年！蔡依珊公開夫妻愛店 甜喊連勝文「小朋友」

蔡依珊分享自己的愛店。（翻攝IG）蔡依珊分享自己的愛店。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕紅豆食府千金蔡依珊近年轉型投入自家即食品牌經營，並時常透過社群平台分享生活點滴。昨（30）日她上傳一支Vlog影片，帶粉絲走訪一間與丈夫連勝文相識多年的愛店，不僅介紹私房美食，也難得曝光夫妻間的日常互動，引發網友關注。

影片中，蔡依珊以黑色帽T搭配牛仔褲的輕鬆造型現身，相較過去公開場合的優雅形象，多了幾分隨性自然。她親自帶路前往台北東區一間經營多年的扁食店，熟門熟路地與老闆娘寒暄，並點上鮮蝦扁食湯、紅油抄手、涼拌雞絲與泡菜等招牌餐點。她表示，這家店對她而言充滿熟悉感，不僅會到店內用餐，也常購買冷凍料理回家享用。

蔡依珊必點鮮蝦扁食湯。（翻攝IG）蔡依珊必點鮮蝦扁食湯。（翻攝IG）

拍攝過程中，同行人員好奇詢問是否家中孩子喜歡這些料理，蔡依珊則笑著回應：「先生算小朋友，對！」一句話意外展現夫妻間輕鬆幽默的相處模式。

蔡依珊甜稱丈夫為小朋友。（翻攝IG）蔡依珊甜稱丈夫為小朋友。（翻攝IG）

她也分享，自己第一次接觸這家店是在公婆家，當時與連勝文仍在交往階段，為了避免外界關注，兩人經常選擇外帶回家享用。多年過去，這間店依舊是兩人熟悉的味道。她形容，隨著人生不同階段再度品嚐，感受也有所不同，「工作累的時候，就會想進來喝一碗湯。」

店家老闆娘在影片中也特別招待一道小菜。影片曝光後，吸引不少網友留言討論，有人笑稱想直接點「同款套餐」。

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